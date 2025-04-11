Проведены сотни обысков: Нацполиция заблокировала еще 11 каналов незаконной переправки военнообязанных за границу
Национальная полиция Украины заблокировала 11 каналов нелегальной переправки мужчин призывного возраста через границу. В рамках масштабной спецоперации за два дня провели около 200 обысков по всей стране.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Оперативники обнаружили ряд популярных схем уклонения от мобилизации.
Среди наиболее распространенных разоблаченных схем незаконного выезда за границу:
- фиктивное прохождение военно-врачебной комиссии с последующим получением поддельных медицинских выводов для снятия с военного учета;
- создание псевдо-ФОПов по международным перевозкам;
- нелегальное пересечение границы вне официальных пунктов пропуска;
- заключение фиктивных браков с женщинами с инвалидностью;
- изготовление фальшивых документов и т.п.
Во Львовской области полиция обезвредила группу из шести человек, которые за деньги оформляли военнообязанных мужчин как перевозчиков в системе "Шлях", после чего те уезжали и не возвращались.
В Черниговской области 51-летняя женщина организовывала фиктивные браки с женщинами с инвалидностью, которые находились в затруднительном материальном положении, для прикрытия выезда ухилянтов.
На Буковине задержали двух "проводников", которые за 10 тысяч долларов помогали пересекать границу вне пунктов пропуска. Правоохранители задержали причастных к схеме при попытке осуществить очередную переправку двух военнообязанных. А в Днепре разоблачили злоумышленника, предлагавшего фиктивное прохождение военно-врачебной комиссии с "полным сопровождением" за аналогичную сумму.
"В целом под процессуальным руководством прокуратуры полицейские заблокировали 11 незаконных схем", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали 12 фигурантов, а 22 лицам поставлено в известность о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Во время обысков у злоумышленников изъяли следующие вещи, переданные на экспертизу:
- 120 тысяч долларов, свыше 22 тысяч евро, 240 тысяч гривен, другую валюту;
- 10 автомобилей (в том числе Tesla, Volkswagen Passat, Land Rover);
- носители информации, компьютерная техника, телефоны;
- прибор ночного видения;
- медицинскую документацию;
- наркотические вещества;
- оружие (АКМ-47, нарезной карабин, патроны).
По результатам экспертизы будет предоставлена дополнительная правовая квалификация действиям фигурантов. Расследование продолжается, а меры по разоблачению новых каналов переправки ухилянтов и причастных к этому не прекращаются.
Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни работники пограничной службы задержали шестерых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь границу. Правонарушителей доставили в подразделения ГНСУ.
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