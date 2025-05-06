Распространяли ИПСО: СБУ нейтрализовала агентурную сеть ГРУ РФ в Украине. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную сеть российского ГРУ, которая помогала оккупантам проводить информационно-психологические спецоперации (ИПСО) на территории нашего государства. В ходе спецоперации в Киеве, Днепре и Хмельницком задержаны три человека, которые сотрудничали с врагом.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Фигуранты выдавали себя за "рядовых граждан" и распространяли пророссийский контент в соцсетях.

Основная цель заключалась в том, чтобы разгонять нарративы, подрывающие доверие к украинскому командованию и дестабилизирующие мобилизационные процессы.

В частности, контрразведка установила причастность злоумышленников к информационной спецоперации российского гру "Украина пропадает без вести". По материалам дела, суть этой ИПСО заключается в дискредитации высшего военно-политического руководства нашего государства и срыве мобилизации за счет постановочных видео с настоящими военнопленными украинцами.

Фейки снимали прямо в российском СИЗО на территории Курской области: там военнопленных заставляли играть роли отчаявшихся солдат, которые призывают других "не воевать". В случае отказа участвовать в информдиверсиях к пленным применяли жестокие пытки и устраивали нечеловеческие условия пребывания.

Для распространения фейковых видео российские спецслужбы пытались влиять также на родственников и знакомых пленных.

Задержанные агенты, кроме информационной диверсии, выполняли и другие задачи врага - в частности, занимались поджогами автомобилей украинских военных и корректировкой вражеских ударов.

В ходе обысков правоохранители изъяли технику, флешки, мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи, подтверждающие деятельность задержанных в пользу врага.

Всем троим сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Дополнительно рассматривается квалификация по ст. 111 УКУ (государственная измена). Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила и задержала очередного агента российской ФСБ. Ею оказалась 43-летняя жительница прифронтового Мирнограда - работница угледобывающего предприятия, которая передавала врагу информацию об украинских войсках на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала российского агента, который "сливал" врагу локации минных полей ВСУ в Донецкой области. Предатель ждал оккупации региона вражескими войсками. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска.

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