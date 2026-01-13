Работницу Рады уличили в связях с Россией: как в парламенте отреагировали на расследование СМИ

Главного научного консультанта Аппарата Верховной Рады Украины Яну Салмину уличили в системном получении российских денег и визитах в Москву на встречи с кураторами до назначения на госслужбу. Проживает она в киевской квартире своего отца-гражданина РФ, который работает в структуре Минобороны России.

Об этом журналисты "Схем" (проект "Радио Свобода") узнали благодаря утечке из "Правфонда" – созданной указом Владимира Путина российской государственной организации, которая с 2012 года предоставляет гранты на "защиту соотечественников за рубежом" и с 2023 года находится под санкциями Евросоюза. Внутренние документы этого фонда получил датский общественный вещатель и поделился ими с OCCRP и другими редакциями, в частности "Схемами".

Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ), где работает Салмина, входит в аппарат ВР и оценивает законопроекты, в частности, по их последствиям и на соответствие Конституции. Мнения специалистов этого подразделения имеют высокий авторитет среди депутатов – парламентарии часто апеллируют к ним, чтобы убедить коллег отдать голоса за или против определенной законодательной инициативы.

Что известно о Салминой

Свою должность в ВР она занимает с 2019 года. С тех пор юрист написала сама и в соавторстве более 250 выводов к проектам законов, которые рассматривались в 17-ти комитетах Рады. Больше всего – по вопросам аграрной и земельной политики.

Кроме того, чиновница по меньшей мере трижды уже после полномасштабного вторжения РФ предоставляла свою экспертизу и для комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Журналисты выяснили, что Яна Салмина до прихода на эту должность годами системно получала российские государственные средства на защиту прав россиян в Украине через общественные организации, одной из которых до сих пор руководит. Делала она это как минимум с 2012 года и вместе с людьми, которые уже получили обвинения в государственной измене и сбежали из Украины.

Защита россиян за средства РФ

В частности, Салмина привлекала деньги из Кремля на распространение нарративов о необходимости "защиты русскоязычных" в Украине. Так, в ноябре 2016 года она организовала и модерировала в Киеве круглый стол в "защиту прав меньшинств", главным образом – русскоязычного, а также венгероязычного.

Деньги на это выделил "Правфонд" – российская государственная структура, основанная Министерством иностранных дел РФ и "Россотрудничеством". А сам проект выполняла зарегистрированная в Киеве общественная организация "Центр прав меньшинств", которую с момента основания и до сих пор возглавляет Яна Салмина.

"Финансируемое Россией исследование должно было противодействовать ксенофобии и дискриминации русскоязычного меньшинства в Украине, а также "насильственной украинизации" общества. Его планировали выпустить в печать и распространить среди иностранных дипломатов в Украине и должностных лиц ООН, ОБСЕ и Европарламента. Авторов Салмина искала лично. Она же составляла требования к написанию работ, редактировала их и предлагала гонорары по 1000 гривен за текст на русском языке", – сказано в статье.

Также Салмина годами работала в другой ОО – "Русскоязычная Украина" – которая была основана в 2009 году тогда еще народным депутатом от "Партии регионов" Вадимом Колесниченко. Она сосредотачивалась на "защите прав русского меньшинства, развитии православной церкви, борьбе с ксенофобией и предоставлении русскому языку статуса государственного".

К работе в возглавляемой им организации Колесниченко привлекал своих однопартийцев, в частности Олега Царева, и своих помощников депутата, среди которых Яна Салмина. По документам она была там юристом и проектным менеджером.

На самом же деле ее полномочия были гораздо шире. Именно Салмина в "Русскоязычной Украине" отвечала за привлечение финансирования из "Правфонда": готовила грантовые заявки и реализовывала утвержденные проекты. А еще – от имени "Русскоязычной Украины" входила в состав как минимум четырех общественных советов, призванных представлять интересы общества при органах власти. В частности – при Министерстве обороны Украины в 2014 году, уже после оккупации Крыма и начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

После побега Колесниченко в Крым руководителем "Русскоязычной Украины" в 2015 году стал муж Салминой – Сергей Шостак.

Всего с 2012-го по 2016 год на счета организации, согласно грантовым заявкам, могло поступить не менее 20 миллионов рублей (почти полмиллиона долларов) от "Правфонда". Половину этой суммы "Русскоязычная Украина" получила наверняка – это подтверждают заключенные договоры, банковские выписки и акты выполненных работ.

В 2016-м в поддержку финансирования "Русскоязычной Украины" выступило "Россотрудничество" – федеральное агентство при правительстве России, которое занимается распространением "русского мира" за рубежом и реализует мягкую силу Кремля через общественные инициативы.

Наряду с продвижением темы "защиты прав русского меньшинства" Салмина фактически выражала поддержку идеи автономии для венгерского.

Поездки в Москву

После начала российской агрессии в 2014 году Салмина могла посещать Россию минимум три раза –в частности, чтобы увидеться с кураторами. Так, 24 августа 2016-го, в одном из своих писем в "Правфонд" от имени "Русскоязычной Украины", она согласовывала визит в Москву.

Цель – личная встреча с тогдашним топ-менеджментом "Правфонда": руководителем организации Игорем Паневкиным и его советником Вячеславом Елагиным. Последний писал Салминой, что Паневкин готов принять ее саму и ее мужа Сергея Шостака 26 августа в помещении фонда по адресу: Арбат, 55/32, Москва. 24 августа, а также 8 ноября 2016 года Салмина действительно прилетала в Москву через Минск.

По информации источников "Схем", Салмина ездила в Россию и позже, в октябре 2018 года, еще один раз, вместе с мужем – пересекали границу с РФ наземным транспортом в Сумской области.

Согласно данным утечки, транши от "Правфонда" в "Русскоязычную Украину" поступали до конца 2016 года. Затем сайт организации прекратил деятельность.

Отец-россиянин

Единственная недвижимость, которую Яна Салмина указывает в декларации – недострой под Киевом. И на работу она ездит с другого адреса – в самой столице.

"Схемы" нашли почтовый адрес Салминой в датированных 2015 годом документах "Правфонда". Понаблюдав за этим домом по улице Чавдар в Киеве несколько дней, журналисты выяснили, что консультант ВР живет там до сих пор.

Правом собственности на эту квартиру, согласно данным реестра недвижимости, с 2014 года неизменно владеет Олег Салмин – отец госслужащей, гражданин России и работник российского военно-промышленного комплекса.

За последние десять лет отец Яны Салминой получил в виде зарплаты почти 14 миллионов рублей (около 200 тысяч долларов) от Института "Военно-воздушных сил" Министерства обороны России и целого ряда государственных военно-промышленных предприятий страны-агрессора. Большинство из этих учреждений относятся к российской государственной корпорации "Ростех" и находятся под международными санкциями.

Среди них – "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", который производит военно-транспортные самолеты марки "Ил", "Авиационно-холдинговая компания "Сухой", выпускающая истребители типа "Су", и "Уральский завод гражданской авиации", разрабатывающий боевые и разведывательные беспилотники "Форпост" и "Альтиус" ("Альтаир").

Это оружие Россия применяет в войне против Украины. Оккупированные в результате нее Россией украинские территории Салмин также посещал. В частности, весной 2019 года летал в Крым из Москвы.

Как отреагировали на расследование в Раде

Руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный сообщил, что Салмина была назначена по результатам конкурсного отбора в июне 2019 года, но специальная проверка тогда не проводилась, поскольку ее должность относится к категории В, которая это не предусматривает. Он также акцентировал, что факты "Схем" с РФ касаются периода, когда она еще не находилась на госслужбе в Аппарате Рады.

Сейчас же в Аппарате начали проверку фактов из расследования "Схем" по Салминой. Кроме назначения собственной внутренней проверки они официально адресовали находки журналистов также в НАПК и СБУ – с просьбой о дополнительных мерах.

"Аппарат придерживается принципов нулевой толерантности, в том числе к любым угрозам национальной безопасности. Учитывая информацию, изложенную в вашем обращении, Аппарат направил его копии в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для проверки изложенных фактов в пределах их компетенции", – говорится в ответе в адрес редакции за подписью руководителя Аппарата ВР.

По результатам проверок после обращения журналистов в ВР обещают принять меры, о которых проинформируют дополнительно.

