Работали на врага: СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили теракты в Днепре и на Львовщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракты в Днепропетровской и Львовской областях и задержали агентов российской ФСБ (Федеральная служба безопасности). Предатели порознь готовили подрывы вблизи местных ТЦК.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 6 июня. Еще один фигурант занимался изготовлением взрывчатки и оставлял ее в тайниках, злоумышленников завербовали россияне через Telegram-каналы по поиску "быстрых заработков".

По данным следствия, вражеские агенты должны были заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) вблизи военных объектов. Российские спецслужбы планировали дистанционно активировать их с помощью телефонов, встроенных во взрывчатку.

После дистанционной вербовки фигуранты получили от кураторов геолокации схронов, из которых забрали заранее подготовленные СВУ. Работники СБУ задержала их в момент, когда один из мужчин пытался заложить взрывное устройство на месте спланированного теракта, а другой агент доукомплектовывал СВУ.

Задержание в Днепре

В городе "на горячем" задержан 27-летний местный дезертир. Сотрудники СБУ задержали его непосредственно возле потенциальной цели. На месте происшествия у него изъяли СВУ, оснащенный телефоном с функцией удаленного доступа для оккупантов. Сообщается, что подозрительное поведение злоумышленника возле ТЦК заметили гражданские. Они немедленно сообщили об этом правоохранителям.

Задержание на Львовщине

На Львовщине задержан 32-летний житель Кривого Рога, который прибыл в Стрый с целью совершить двойной теракт. По заданию РФ, агент планировал сначала взорвать мобильный пост ТЦК, а затем – припаркованное служебное авто.

"По горячим следам" задержан и 30-летний местный житель, который изготовил самодельное взрывное устройство для совершения терактов.

Двум подрывникам СБУ сообщила о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению теракта по предварительному сговору группой лиц);

– ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В отношении третьего мужчины продолжаются следственные действия.

"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала агентов российской ФСБ, которые корректировали вражеские удары по Днепру. Злоумышленники действовали порознь, но имели одного куратора. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агента ФСБ России, который устроился на строительство командных пунктов ВСУ и передавал оккупантам их координаты. Его задачей была корректировка ракетных обстрелов со стороны агрессора.

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