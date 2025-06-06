Действовали порознь: СБУ задержала агентов ФСБ, которые наводили российские удары по Днепру. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агентов российской ФСБ (Федеральная служба безопасности), которые корректировали вражеские удары по Днепру. Злоумышленники действовали порознь, но имели одного куратора.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ 6 июня. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По информации правоохранителей, фигурантов завербовали через Telegram-каналы, когда те искали "быстрых денег".

Один из задержанных – 47-летний бывший работник местного оборонного предприятия. Он по заданию ФСБ собирал информацию о боевых позициях зенитно-ракетных и радиолокационных комплексов ВСУ, а также передавал координаты ремонтных баз и логистических центров Сил обороны.

Другой предатель, 54-летний охранник автостоянки, объезжал окрестности города, пытаясь обнаружить позиции противовоздушной обороны. Кроме того, он выведывал нужную информацию у знакомых во время обычных разговоров.

В ходе обысков у мужчин изъяты телефоны с доказательствами работы на агрессора. Личность куратора уже установлена работниками правоохранительных органов.

"Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня в СБУ предупредили, что спецслужбы России пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за сотрудников украинской Службы безопасности. Оккупанты дают преступные задания, которые нужно выполнить якобы "в интересах украинского государства".

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила и задержала молодого корректировщика воздушных атак российской армии по Полтавщине и Днепропетровщине. Им оказался 16-летний студент одного из местных учебных заведений.

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