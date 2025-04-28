Работали на российские спецслужбы: в Харьковской области будут судить четырех несовершеннолетних, подозреваемых в серии диверсий

На Харьковщине будут судить четырех несовершеннолетних, подозреваемых в серии диверсий и поджогов. Известно, что подростки действовали по заказу кураторов из России.

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Об этом говорится в проекте "Хочу к своим". Также среди инкриминируемых преступлений – препятствование деятельности Сил обороны Украины.

По информации следствия, в конце сентября 2024 года двое братьев в возрасте 15 и 16 лет и их 14-летний товарищ совершили поджог кабельного шкафа у железнодорожной развязки в Берестинском районе. Впоследствии они также подожгли автомобиль, принадлежавший военному ВСУ.

В октябре 2024 года 14-летний злоумышленник вместе со своей 16-летней знакомой совершил поджог помещения местного сельского совета. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов все причастные к преступлениям были обнаружены. Следствие установило, что несовершеннолетние действовали по указаниям кураторов из российских спецслужб и получали за это денежное вознаграждение.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога, совершенное группой лиц). Трем ребятам дополнительно инкриминирована диверсия в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 УК Украины), а одному из них – еще и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Досудебное расследование проводили следователи Берестинского райотдела полиции под процессуальным контролем Службы безопасности Украины.

Напомним, в Херсонской области мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими захватчиками. Предатель работал на оккупационную администрацию в Геническе и выполнял управленческие функции в сфере ЖКХ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области правоохранители задержали клирика УПЦ МП, который согласился шпионить для ФСБ РФ. В обмен на предоставление информации предателю обещали "эвакуировать" его семью в Россию. В настоящее время 58-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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