СБУ задержала клирика УПЦ МП, работавшего на ФСБ в обмен на 'эвакуацию' семьи в Россию. Фото

В Донецкой области правоохранители задержали клирика УПЦ МП, который согласился шпионить для ФСБ РФ. В обмен на предоставление информации предателю обещали "эвакуировать" его семью в Россию.

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Теперь 58-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, протоиерей Покровского викариатства корректировал российские удары по украинским защитникам. Он был завербован в ФСБ через свою дочь, которая живет в России и пишет письма диктатору Путину на получение российского гражданства для ее матери и сестры из Украины. После отправки корреспонденции в Кремль на фигуранта дистанционно вышел сотрудник российской спецслужбы.

Оккупанты обещали предателю "эвакуировать" его семью в РФ с оформлением гражданства страны-агрессора. Согласившись на предложение, мужчина начал собирать информацию о расположении запасных командных пунктов, укрепрайонов и логистических центров украинских войск в Волновахском районе.

Воспользовавшись полученной информацией, путинские войска планировали применить против Сил обороны целый арсенал боевых средств поражения: управляемые авиабомбы, ракетное вооружение и ствольную артиллерию.

Сотрудники СБУ сорвали намерения врага и задержали предателя, не дав ему отправить "отчет" с разведданными в ФСБ. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала российского информатора, который наводил российские КАБы на Харьков и собирал информацию для врага о позициях защитников облцентра. Предателем оказался работник одного из местных издательств.

Ранее стало известно, что СБУ разоблачила еще семь несовершеннолетних поджигателей, работавших на РФ. Они уничтожали релейные шкафы "Укрзалізниці". Самому старшему из подозреваемых – 16 лет, самому младшему – всего 12.

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