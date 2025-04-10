Руководил ЖКХ для оккупантов: в Херсонской области мужчина пошел на сотрудничество с врагом и поплатился

В Херсонской области мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими захватчиками. Предатель работал на оккупационную администрацию в Геническе и выполнял управленческие функции в сфере ЖКХ.

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Его лишили права в течение 15 лет занимать должности в органах власти, местного самоуправления, правоохранительных структурах и в сфере предоставления публичных услуг. Об этом сообщает сайт "Хочу к своим".

По информации правоохранителей, в мае 2023 года мужчина согласился на сотрудничество с захватчиками и занял псевдодолжность "заместителя председателя Генической военно-гражданской администрации". В этой должности он отвечал за направление жилищно-коммунального хозяйства.

Следствие установило, что предатель участвовал в совещаниях с представителями незаконного министерства ЖКХ РФ, координировал подготовку к осенне-зимнему периоду и выполнял другие организационно-распорядительные функции в интересах оккупационных властей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Публичное обвинение поддерживали прокуроры Херсонской областной и Генической окружной прокуратур.

Напомним, в Донецкой области правоохранители задержали клирика УПЦ МП, который согласился шпионить для ФСБ РФ. В обмен на предоставление информации предателю обещали "эвакуировать" его семью в Россию. Теперь 58-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что СБУ разоблачила еще семь несовершеннолетних поджигателей, работавших на РФ. Они уничтожали релейные шкафы "Укрзалізниці". Самому старшему из подозреваемых – 16 лет, самому младшему – всего 12.

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