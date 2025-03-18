Работал на российские спецслужбы: в Запорожье задержан мужчина, который готовил взрывчатку для совершения терактов. Фото

В Запорожье правоохранители задержали вражеского агента, который готовил взрывчатку для совершения терактов. Также мужчина распространял в областном центре агитационные листовки пророссийского содержания.

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Фигуранту грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По информации правоохранителей, по указаниям российского куратора завербованный местный житель должен был выполнить несколько задач – от распространения агитационных листовок пророссийского содержания до изготовления взрывчатки. В ходе расследования стражи порядка установили, что 31-летний наркозависимый житель Запорожья с целью заработка начал сотрудничать с российской спецслужбой и согласился на совершение диверсионных действий на территории областного центра. Указания и инструкции от куратора мужчина получал через мессенджер.

Преступную деятельность жителя Запорожья задокументировали оперативника управления стратегических расследований вместе с сотрудниками Службы безопасности. В поле зрения оперативников агент попал при выполнении одной из задач – с целью дестабилизации общественно-политической обстановки и дискредитации действующей власти он расклеил заранее распечатанные агитационные листовки в Хортицком районе города. Файлы для печати получил через переписку от представителя ГРУ РФ.

По данным следствия, мужчина должен был изготовить самодельное взрывное устройство и спрятать его в оговоренном с россиянами месте. Теракт предупредили правоохранители – они изъяли у мужчины составляющие еще не готового СВЧ и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Также правоохранители выяснили, что фигурант завербовал и привлек к преступным действиям несколько человек из близкого окружения. Все они должны были стать исполнителями указаний российских спецслужб. По адресам фигуранта и завербованных им лиц был проведен ряд одновременных обысков, в результате которых изъято 15 мобильных телефонов, 12 сим-карт, 6 банковских карт, флеш-носитель, 2 фрагмента бумаги с черновыми записями, баллончики с краской, бутылки с прозрачной жидкостью, пакет с кристаллическим веществом и комплектующие для СВЧ. Все это направлено на экспертные исследования.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. По результатам экспертиз действиям задержанного будет предоставлена ​​дополнительная квалификация. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, работники СБУ предотвратили двойной теракт, который планировали российские спецслужбы в одном из жилых массивов Николаева для массовых жертв среди населения. В результате спецоперации агент ФСБ был задержан во время закладки взрывчатки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области украинские силовики задержали агентку России, которая по заданию врага следила за украинскими бойцами на территории региона. При этом ранее был разоблачен ее брат-предатель, "шпионскую работу" которого продолжила женщина.

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