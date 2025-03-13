СБУ задержала агентку ФСБ, готовившую двойной теракт в жилом массиве Николаева. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила двойную террористическую атаку, которую планировали российские спецслужбы в одном из жилищных массивов Николаева ради массовых жертв среди мирного населения. В результате спецоперации была задержана агентка ФСБ на горячем – во время закладки взрывчатки.

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Женщина заблаговременно прибыла в Николаев и нашла в заранее оговоренных местах два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Офис генерального прокурора.

Агентка действовала по инструкциям российских кураторов и должна была установить одно самодельное взрывное устройство под днищем припаркованного автомобиля в одном из дворов. Планировалось, что после первого взрыва на место прибудут экстренные службы, стражи порядка, спасатели, после чего враг дистанционно активирует вторую взрывчатку, замаскированную неподалеку, на дереве рядом. Речь идет о еще одном СВУ, которое агент замаскировал в нескольких метрах от уже заминированного авто и дополнительно снарядил металлическими гайками, чтобы причинить максимальный ущерб.

"Используя взрывную "ловушку", враг надеялся убить и тяжело ранить максимальное количество людей и тем самым спровоцировать панические настроения в областном центре", – сообщили в СБУ.

Кроме того, женщина установила мобильный терминал с подключенным к нему павербанком в тайнике, замаскировав их в пакет с соком. Это должно было обеспечить представителю спецслужб РФ, так называемому оператору, возможность удаленного наблюдения за местоположением взрывных устройств и приведения их в действие.

Украинские спецслужбы сработали на опережение и предотвратили теракт. Агентку вовремя разоблачили, поэтапно задокументировали ее преступления и задержали с поличным, когда она пыталась заложить СВУ под авто в комендантский час. Ею оказалась 33-летняя жительница Днепропетровщины, которую ФСБ РФ завербовала в феврале 2025 года через Telegram-канал по поиску "легких денег".

В Офисе генпрокурора сообщили, что женщине было сообщено о подозрении в законченном покушении на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная полиция и Служба безопасности Украины по горячим следам установили лиц, причастных к организации взрывов в Ивано-Франковске 11 марта. Оказалось, что за подготовкой терактов стояли два местных подростка – 15 и 17 лет, которых завербовали российские спецслужбы.

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