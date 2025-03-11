СБУ задержала агентку российского ГРУ, корректировавшую удары по защитникам Славянска. Фото

В Донецкой области задержали российскую агентку, которая по заданию оккупантов следила за украинскими военнослужащими на территории региона. Примечательно, что перед этим правоохранители разоблачили ее брата-предателя, однако женщина продолжила его "шпионскую работу".

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Теперь ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленница корректировала ракетно-бомбовые и артиллерийские удары россиян по защитникам Славянска. В Службе безопасности отметили, что еще осенью 2024 года женщина помогала своему брату собирать для оккупантов разведданные о Силах обороны в городе.

Тогда контрразведка СБУ задержала предателя и его подельников на территории прифронтовой громады. Узнав об этом, его сестра "залегла ко дну", чтобы скрыться от правосудия. Вскоре на нее дистанционно вышел российский куратор задержанного родственника-агента и предложил продолжить сотрудничество.

По указанию спецслужбы РФ женщина обходила местность и фиксировала места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Служба безопасности разоблачила агентку, задокументировала ее преступления, а также провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Во время обыска у фигурантки изъят мобильный телефон, через который она контактировала со связным российским ГРУ – боевиком "внутренних войск ДНР". Его личность уже установлена ​​Службой безопасности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве 19-летнюю студентку завербовали для совершения теракта в центре города. По заданию российских оккупантов, девушка должна была устроить взрыв возле административного здания полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины предотвратила очередные попытки российских спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в центральных регионах страны. В Черкассах были разоблачены бывшие коммунисты, которые призывали Россию захватить всю Украину и писали благодарственные письма диктатору Владимиру Путину.

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