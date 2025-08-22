Работал на ФСБ: на Харьковщине задержали железнодорожника, который шпионил за военными эшелонами. Фото

В Харьковской области задержан украинский железнодорожник, который тайно работал на Россию. Выполняя задания ФСБ РФ, мужчина шпионил за военными эшелонами на востоке нашей страны.

Видео дня

Служба безопасности Украины сообщила на официальном сайте, что сотрудники ведомства задокументировали преступления и разоблачили российского агента на начальном этапе его разведактивности. Задержание провела контрразведка СБУ.

Что известно о нарушителе

Врагу помогал 48-летний инженер-монтажник местного филиала "Укрзалізниці". Мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы, когда публиковал свои антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

Установлено, что он собирал информацию для захватчиков, когда ремонтировал пути на границе восточного региона. Во время восстановительных работ железнодорожник скрыто отслеживал подвижной состав ВСУ.

Больше всего врага интересовало количество, маршруты движения и виды вооружений, которые двигались в направлении передовой.

Когда работник УЗ совершал рабочие поездки, он фиксировал на Google-картах расположение оборонительных линий и других локаций украинских войск.

Собранную информацию злоумышленник мессенджером передавал куратору, личность которого уже установлена Службой безопасности.

"По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведданные для подготовки новых бомбовых и дроновых ударов по пограничью Харьковщины", – говорится в сообщении.

Дома у фигуранта проведены обыски, изъят смартфон с анонимным чатом, который использовался для контактов с ФСБ.

Агенту государства-агрессора сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Суд уже избрал меру пресечения – арест без права внесения залога.

Железнодорожнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее СБУ установила, что в рядах Сил обороны Украины служил "крот" ФСБ РФ. Морской пехотинец "сливал" оккупантам геолокации своего же подразделения для корректировки российских обстрелов.

– В Донецкой области правоохранители задержали очередную вражескую агентку, которая помогала путинской армии наносить удары по Дружковке. На Россию работала продавщица местного магазина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!