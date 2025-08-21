Корректировал вражеские удары и не только: СБУ задержала "крота" ФСБ в бригаде морпехов. Фото
В рядах Сил обороны Украины служил "крот" ФСБ РФ. Морской пехотинец "сливал" оккупантам геолокации своего же подразделения для корректировки обстрелов оккупантов.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала предателя. Им оказался офицер – командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из бригад морской пехоты ВСУ, воюющей на южном фронте. Подробности пресс-служба СБУ раскрыла на официальном сайте.
Военнослужащего завербовал враг
Спецслужба установила, что украинец корректировал воздушные удары противника по собственной бригаде, запасным командным пунктам смежных воинских частей и их складам с боеприпасами.
Кроме этого, мужчина искал потенциальных кандидатов среди военных, которых тоже могла бы завербовать ФСБ РФ.
"Он пытался склонить к сотрудничеству с агрессором других военных соединения, о чем докладывал своему куратору", – заявили в СБУ.
Преступления агента задокументированы, а сам он – задержан по месту базирования его подразделения. Также сотрудники СБУ заблаговременно провели мероприятия для обеспечения безопасности локаций и личного состава Сил обороны в зоне агентурной активности противника.
Во время обысков у задержанного изъята флешка с секретной информацией, которую он должен был передать кураторам из ФСБ. Обнаружены два телефона, с которых агент контактировал с российским "начальством".
По информации следствия, российская спецслужба завербовала военного через его родственников из временно оккупированной части Луганской области.
Следователи СБУ в Николаевской области вручили мужчине подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Фигурант уже находится под стражей без права внесения залога.
Бывшему командиру взвода грозит пожизненное с конфискацией имущества.
Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу военной разведки РФ, которая корректировала обстрелы Киева и проводила диверсии в Одесской области. Их завербовала экс-преподавательница столичного университета, которая сбежала в Россию.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!