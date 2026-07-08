Брали за услуги $12 500: пограничники задержали организаторов незаконной переправки мужчин через границу. Фото

Украинские пограничники совместно со Службой безопасности Украины раскрыли схему незаконного выезда граждан за границу, которую организовал военнослужащий одного из пограничных подразделений. Был задержан сам злоумышленник, а также его сообщница.

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Их разоблачили во время попытки переправить через границу мужчину призывного возраста. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Подробности схемы

Она заключалась в том, что "клиенту" предоставляли инструкцию по прибытию в приграничную зону в обход существующих контрольных постов. Далее мужчина, пожелавший незаконным образом пересечь границу, должен был передать деньги сообщнице организатора. Свои услуги они оценили в 12 500 долларов США.

После этого нарушитель должен был прибыть на место встречи с военнослужащим. Тот обещал на собственном автомобиле доставить "клиента" к месту непосредственного пересечения границы.

Схему раскрыли сотрудники Главного отдела внутренней и собственной безопасности по 27-му пограничному отряду "Запад" Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Управления СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Правоохранители зафиксировали факт получения оговоренной суммы сообщницей организатора.

Военнослужащего задержали и сообщили ему о подозрении всовершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Досудебное расследование по делу продолжается.

"Государственная пограничная служба Украины последовательно придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции и любым противоправным проявлениям среди персонала. Каждый факт злоупотребления служебным положением получает надлежащую правовую оценку", – подчеркнули в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области пограничники разоблачили двух жителей области, организовавших незаконную переправку мужчины в Молдову. К границе участники схемы ехали на двух автомобилях – тот, что впереди, проверял маршрут, в другом авто везли "клиента".

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