Пытал, бил, и имитировал расстрелы гражданских: суд постановил максимальное наказание для предателя из Донецкой области. Фото

В Украине вынесли приговор 33-летнему уроженцу Донетчины, который во время оккупации Херсонской области перешел на сторону врага и издевался над мирными жителями. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Известно, что наказание вступит в силу после его задержания. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

В 2022 году мужчина добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию "днр" и служил в подразделении мобилизационного резерва РФ. Во время оккупации Бериславского района он дежурил на блокпостах и участвовал в так называемых "фильтрационных мероприятиях".

Один из задокументированных эпизодов произошел вблизи села Томарино. Вместе с российскими военными осужденный остановил автомобиль с тремя гражданскими мужчинами. Угрожая оружием, их похитили и удерживали в течение трех суток в подземном бетонном коллекторе насосной станции.

По данным прокуратуры, потерпевших жестоко избивали, запугивали убийством и имитировали расстрелы, стреляя над головами. Людей держали в холоде, без доступа к еде, воде и медицинской помощи, а также отобрали у них личные вещи и завладели автомобилем.

Впоследствии похищенных с завязанными глазами перевезли в захваченное здание в Новой Каховке, где они провели еще трое суток вместе с другими незаконно удерживаемыми лицами. После допросов их отпустили.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, участии в незаконном вооруженном формировании и жестоком обращении с гражданскими. Приговор вынесен по процедуре специального судебного производства, а его исполнение начнется после задержания осужденного.

