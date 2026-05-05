Пытался 'залечь на дно': СБУ задержала экс-охранника российского застенка, который действовал во время оккупации Херсона

В Херсоне Служба безопасности Украины задержала бывшего охранника российской застенки, которая действовала во время временной оккупации города. После освобождения региона мужчина пытался избежать ответственности и "залечь на дно".

Впоследствии он даже попытался устроиться на работу в украинский правоохранительный орган, скрыв свое прошлое. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как установило следствие, задержанный – местный житель, который после оккупации Херсона добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. Он устроился на должность "инспектора поста" в одну из оккупационных тюрем, созданных РФ на территории города.

После зачисления в состав псевдоправоохранительного органа мужчина получил оружие, форменную одежду российского образца и служебное "удостоверение". С этими документами он беспрепятственно передвигался через вражеские блокпосты.

Находясь на "службе", фигурант выполнял функции охраны периметра незаконной тюрьмы, куда российские оккупанты свозили участников украинского сопротивления в регионе. Также он дежурил на сторожевой башне и следил за удерживаемыми людьми и территорией объекта.

После деоккупации Херсона мужчина вернулся к гражданской жизни и долгое время скрывался по месту жительства. Однако в апреле этого года он попытался трудоустроиться в один из местных правоохранительных органов, надеясь скрыть факт сотрудничества с оккупационной администрацией.

Сотрудники СБУ задержали его именно на этапе подачи документов, во время которого он не указал свое участие в работе оккупационной тюремной структуры.

Мужчине сообщено о подозрении по статье о коллаборационистской деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

