Пять с половиной лет за взятку в $2 тыс: киевская экс-судья проиграла апелляцию и сядет в тюрьму. Фото

28 апреля Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор бывшей судье ликвидированного Окружного административного суда города Киева Елене Власенковой. Ее приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы за получение взятки. Решение вступило в законную силу в день провозглашения, а саму экс-судью взяли под стражу в зале суда.

Информацию обнародовали в официальном Telegram-канале Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. В сообщении уточнили, что приговор может быть обжалован в течение трех месяцев в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда. Там также отметили: решение апелляции оставило предыдущий приговор без изменений и уже вступило в законную силу.

Обстоятельства дела

История этого дела началась еще несколько лет назад. OBOZ.UA тогда сообщал, 11 мая 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ разоблачили судью Окружного административного суда Киева на получении неправомерной выгоды. По данным следствия, она требовала от одного из участников судебного процесса 10 тысяч долларов за принятие решения в его пользу.

В сообщении отмечалось:"Указанное лицо требовало у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тысяч долларов".

Задержание произошло 10 мая во время получения первого транша – 2 тысяч долларов.

Впоследствии, в июне 2025 года, Высший антикоррупционный суд признал ее виновной в совершении преступления. Тогда суд назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. И, собственно, именно этот приговор и был предметом рассмотрения апелляции.

Решение и последствия

Апелляционная палата оставила приговор без изменений. Самое важное – он вступил в законную силу сразу после провозглашения. Поэтому срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания.

Кроме заключения, экс-судье запретили занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет. Также суд постановил конфисковать все принадлежащее ей имущество.

До вступления приговора в законную силу она находилась под залогом и должна была выполнять дополнительные обязанности, в частности носить электронный браслет. После решения апелляции эти меры отменили – ее взяли под стражу прямо в зале суда.

