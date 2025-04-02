На Волыни пограничники задержали шестерых мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу: что им грозит

На Волыни сотрудники пограничной службы задержали шестерых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь границу. Правонарушителей доставили в подразделения ГПСУ.

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Об этом сообщили на Facebook-странице "Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница". Наказание уклонистам назначит суд.

Недавно пограничный наряд обнаружил четырех неизвестных в лесополосе в 50 метрах от госрубежа в Ковельском районе. Правоохранители задержали нарушителей, которыми оказались два 21-летних жителя Полтавщины, 28-летний житель Запорожской области и 38-летний житель Днепропетровщины.

Еще двоих мужчин, также пытавшихся незаконно покинуть Украину, задержали в Камень-Каширском районе. Ими оказались 28-летний житель Житомирской области и 59-летний житель Львовской области.

За попытку незаконного пересечения государственной границы "путешественникам" грозит административная ответственность по ст. 204-1 КУоАП.

Напомним, в Одесской области разоблачили двух "бизнесменов", наладивших схему нелегального вывоза мужчин призывного возраста в Молдову. Злоумышленники искали "клиентов" в мессенджерах и за переправку одного брали 7 тыс. долларов. Делков поймали с поличным, когда те получали деньги от подставного "клиента" в иностранной валюте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье усилили охрану границы на некоторых участках с Венгрией и Румынией. Для этого были привлечены дополнительные силы. Пограничники будут патрулировать территорию с помощью современной техники. Нововведение позволит более эффективно противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы.

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