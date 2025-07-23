Прокуроры сообщили о "военкоме", который мобилизует дончан в армию Путина: что ему грозит

Прокуроры заочно объявили подозрение "военкому" с оккупированной части Донецкой области. Он организовывал принудительную мобилизацию местных жителей в ряды армии РФ.

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Об этом сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры. Отмечается, что речь идет о бывшем руководителе "студии световых и интерьерных решений" из Донецка, который возглавил так называемый "военный комиссариат ДНР" в Буденновском, Ленинском и Пролетарском районах города.

"Для защиты жизнедеятельности оккупационной администрации от так называемых внешних угроз он организовал работу по принудительной мобилизации населения в ряды подконтрольных РФ вооруженных формирований", – говорится в сообщении.

Чем занимался фигурант и как его могут наказать

В 2023-2024 годах подозреваемый руководил полным процессом мобилизации: от постановки на воинский учет до отправки мобилизованных в зону боевых действий. Тех, кто не соглашался идти на фронт, запугивали уголовным преследованием и давлением со стороны силовых структур оккупантов.

Действия фигуранта квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу проводит Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В прокуратуре напомнили, что принудительная мобилизация гражданского населения на оккупированных территориях – это грубое нарушение международного гуманитарного права. Такие действия прямо запрещены Женевской и Гаагской конвенциями.

Украинские правоохранители продолжают документировать факты военных преступлений оккупантов, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Что предшествовало

В конце июля 2025 года Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Именно он приказал бомбить село Тетеревское Киевской области в марте 2022 года. Спецслужба задокументировала новые преступления экс-командующего Восточным военным округом вооруженных сил РФ.

Накануне, 17 июля, правоохранители заочно сообщили о подозрении командиру ракетной бригады страны-террориста полковнику Евгению Ледереру. Именно он руководил ударом баллистикой по Одессе 29 апреля 2024 года. Прокуроры совместно с правоохранителями идентифицировали командира 12-й ракетной бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной территории в последнее время участились преступления, в которых пострадали несовершеннолетние и женщины – они стали жертвами сексуального насилия. Причем практически все преступники являются военнослужащими российских оккупационных войск, а это местные "правоохранители" пытаются замалчивать. Однако информация все же просачивается в сеть.