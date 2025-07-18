Приказал бомбить дома в Киевской области: российскому генералу заочно объявили подозрение

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Именно он приказал бомбить поселок Тетеревское Киевской области в марте 2022 года.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что спецслужба задокументировала новые преступления экс-командующего Восточного военного округа вооруженных сил РФ.

Следствие выяснило, что в марте 2022 года, находясь в должности командующего, Чайко отдал приказ применить боевую авиацию и артиллерию по населенному пункту Тетеревское в Вышгородском районе. Для ударов оккупанты использовали фугасные авиабомбы ФАБ-500, реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган" и неуправляемые авиационные ракеты С-8.

СБУ обнародовала аудиозапись, на которой зафиксирован момент, когда генерал дает приказ атаковать мирный поселок тяжелым вооружением. В результате восьми дней обстрелов было разрушено 73 частных дома, погибли двое мирных жителей.

Это уже не первое подозрение против российского военачальника: в 2023 году Чайку обвинили в приказе бомбить многоквартирные дома в Бородянке. Новое подозрение объявлено по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, которые привели к гибели людей.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Расследование проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля правоохранители заочно сообщили о подозрении командиру ракетной бригады страны-террориста полковнику Евгению Ледереру. Именно он руководил ударом баллистикой по Одессе 29 апреля 2024 года.