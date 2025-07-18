На оккупированной части Украины резко "взлетели" нападения на женщин и детей: причастны "герои СВО"

На временно оккупированной территории в последнее время участились преступления, в которых пострадали несовершеннолетние и женщины – они стали жертвами сексуального насилия. Причем практически все преступники являются военнослужащими российских оккупационных войск, а это местные "правоохранители" пытаются замолчать. Однако информация все же просачивается в сеть.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Хроника террора

Новый виток нападений начался в мае этого года и продолжается до сих пор. По подтвержденным нашими журналистами данным, наибольшее количество таких преступлений произошло на оккупированной части Донецой, Луганской и Запорожской областей.

Например, 8 мая в Донецке на улице к 17-летней девушке подъехал автомобиль. Мужчина за рулем представился полицейским и потребовал проехать с ним для подписания неких бумаг.

Сразу скажем, что отказать вооруженному человеку в оккупации грозит как минимум оказаться "на подвале" – и не факт что удастся оттуда выйти. Потому ничего удивительного, что девушка поехала с "правоохранителем".

Однако вместо "отделения полиции" дончанка попала в незнакомую квартиру, где мужчина подмешал что-то в воду, которую она выпила, а затем изнасиловал.

На удивление преступника быстро вычислили. Им оказался также житель Донецка, 28-летний Ходжагельды Чопанов - военнослужащий российской в/ч 42600 (110-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада). Изнасилование он совершил в свой день рождения.

16 мая в оккупированном поселке Гольмовский (находится рядом с г. Горловка) преступник жестоко избил и изнасиловал 41-летнюю женщину. Главным подозреваемым оказался 43-летний военнослужащий РОВ. Его задержали и передали "военной полиции", он признался в содеянном.

В июне, по словам собеседников OBOZ.UA на оккупированной части Запорожской области, произошел ряд нападений на девушек в Мелитополе и Мелитопольском районе.

"По моим данным, минимум четыре случая. Причем двух девушек избили и изнасиловали, а двух не нашли до сих пор. Родственников запугали. Говорят, что к этому причастны дагестанцы. К сожалению, им всегда все сходит с рук", – рассказал нам бывший житель оккупированного Мелитополя, который поддерживает связь с местными.

В июне-июле также резко выросло количество преступлений в отношении несовершеннолетних на подконтрольной российским захватчикам части Донецкой области. Причем в разных городах: в Макеевке, Мариуполе и Горловке.

Показательный факт: все преступления совершали мужчины в балаклавах. Местные жители на 100% убеждены, что виной всему "герои СВО". И для этого есть веские причины: в оккупацию хлынул сброд в том числе и из осужденных за сексуальное насилие преступников, которые подписали контракт с МО РФ прямо в российских колониях.

Война все спишет?

Российские оккупанты совершают все новые и новые преступления и в районе места службы, и у себя дома.

Например, еще одного военнослужащего ВС РФ обвинили в совращении несовершеннолетней в Волгоградской области, но затем насильник затерялся на оккупированной части Луганщины. По последним данным – он находится в г. Сорокино (Должанский район).

Как выяснилось, на 23-летнего российского оккупанта Владислава Золота заявила мать школьницы, она сообщила, что военный вступил в половую связь с ее дочерью. Однако на данный момент нет информации о возбуждении уголовного дела и это довольно стандартная ситуация: причем что в России, что на оккупированной территории Украины.

Особенно сложная ситуация в маленьких населенных пунктах: родственники боятся огласки, даже если пострадала несовершеннолетняя девочка.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, семьи пострадавших очень боятся мести. К тому же информацию о насильниках "власти" тщательно замалчивают, чтобы "не очернять всех защитников" (то есть, российских оккупантов).

Невероятно, но факт, даже ранее осужденных за изнасилование "освободителей" сейчас организованно приводят на встречи с детьми…