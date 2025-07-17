Руководил ударом баллистикой по Одессе: в Украине сообщили о подозрении командиру ракетной бригады РФ. Фото

В четверг, 17 июля, правоохранители заочно сообщили о подозрении командиру ракетной бригады страны-террориста полковнику Евгению Ледереру. Именно он руководил ударом баллистикой по Одессе 29 апреля 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщили в СБУ. Отмечается, что прокуроры совместно с правоохранителями идентифицировали командира 12 ракетной бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Целью атаки тогда стала одна из самых популярных рекреационных зон на побережье Черного моря – "Трасса здоровья". Удар был нанесен с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Запуск состоялся из района населенного пункта Новоселовское на временно оккупированной территории АР Крым.

В результате атаки погибли 8 мирных жителей, среди которых 4-летняя девочка. Еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести.

В результате удара разрушен и поврежден ряд гражданских объектов, в частности – арендованное здание одного из университетов.

"Военное командование РФ точно знало о гражданском характере этой территории, отсутствии каких-либо военных или стратегических объектов, а также осознавало, что применение кассетного оружия в таком месте приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения", – говорится в сообщении прокуроров.

Командиру ракетной бригады ВС РФ заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 29 апреля 2024 года российские захватчики ударили по Одессе "Искандером" со шрапнелью. 8 человек погибли. Ранения получили десятки человек, более 20 из них были госпитализированы, часть – в тяжелом состоянии. Во время обстрела в городе была повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

Среди раненых в результате обстрела Одессы был экс-нардеп Кивалов. А одним из погибших оказался проректор МГУ Борис Васильев.