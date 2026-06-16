Продавали еду вопреки запрету: в отеле в Полянице снова отравились дети

Отель NACIKU в селе Поляница Ивано-Франковской области получил 10-дневный запрет на реализацию продуктов в ресторане, но нарушил его и продолжил организовывать питание для отдыхающих. В результате едой отравились пять детей.

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Об этом 15 июня сообщило региональное управление Госпродпотребслужбы. Напомним, что в этом же отеле в конце мая 2026 года отравились более 20 школьников из Тернополя. Тогда у несовершеннолетних диагностировали острый гастроэнтероколит.

Что известно о новом случае отравления

В Госпродпотребслужбе рассказали, что в рамках эпидемиологического расследования вспышки острой кишечной инфекции специалисты провели в заведении внеплановую проверку. Она выявила нарушения требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

Из-за этого главный государственный инспектор издал распоряжение о временном (10 рабочих дней) запрете оборота пищевых продуктов в ресторане отеля.

Сотрудники NACIKU проигнорировали требование. Отель принял организованную группу детей из Киева и предоставлял им услуги питания в своем ресторане.

Пятеро детей из этой группы почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью.

После этого Госпродпотребслужба вновь провела внеплановую проверку и составила протокол о невыполнении распоряжения. "Размер штрафа составит около 350 тысяч гривен. Также заведению повторно выдано предписание об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов", – сообщили в ведомстве.

"В настоящее время оператор рынка самостоятельно приостановил оборот пищевых продуктов в заведении до завершения эпидемиологического расследования", – утверждает пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– В апреле в Ивано-Франковске двое малолетних попали в реанимацию из-за отравления неизвестными веществами. Дети 2012 и 2013 годов рождения были госпитализировали в тяжелом состоянии.

– На Львовщине ранее зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции среди дошкольников. В течение нескольких дней в больницу в состоянии средней тяжести попали воспитанники одного садика с характерными симптомами отравления.

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