'Проблема не решается, вынуждены выйти в паблик': Гудыменко отреагировал на скандал с бракованными снарядами для ВСУ

На прошлой неделе СБУ задержала гендиректора государственного оборонного предприятия и его заместителя, а также действующего и бывшего сотрудников Минобороны по делу о поставке армии некачественных минометных мин калибра 120 мм. На это отреагировали в Общественном антикоррупционном совете при МОУ, заявляя, что одних задержаний злоумышленников недостаточно для решения системной проблемы.

Видео дня

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал глава ОАС Юрий Гудыменко, отмечая, что после большой непубличной работы по разрешению скандала с бракованными снарядами для ВСУ, совет "вынужден выйти в паблик". Ведь "финансовая пирамида" вокруг одного из ведущих заводов на Днепропетровщине привела к почти полной остановке поставок боеприпасов по многочисленным контрактам.

Гудыменко: "Одни задержания – недостаточный шаг"

Известно, что первый заместитель директора указанного предприятия, а также два сотрудника Министерства обороны (один бывший, все имена подозреваемых названы публично) отвечали за проверку качества продукции и контроль за соблюдением технологического процесса.

Гудыменко заявил, что, очевидно, в подобной масштабной схеме должно было участвовать больше людей, чем указанная четверка, однако сейчас гораздо большая проблема заключается в другом.

"По состоянию на момент ареста директора завод был должен Силам обороны сотни тысяч боеприпасов. Это значит, что армия не получила их своевременно и что это стоило нам жизней бойцов, территорий, жертв среди мирного населения", – объяснил он.

По его словам, завод не выполнял заказ по контракту в срок и тогда бумаги переписывались, к старым договоренностям добавлялись дополнительные соглашения, продлевавшие срок действия документа и, наконец, заключался новый контракт на еще больший объем.

"Объем невыполненных поставок боеприпасов увеличивался ежемесячно. Рано или поздно это количество само по себе стало бы слишком большим даже для тех, кто лоббировал все новые и новые контракты с заводом. Эта "финансовая пирамида" и так угрожала рухнуть в любой момент, а сейчас, при условии ареста основных фигурантов, работа (хотя бы какая-то) прекратится полностью, что будет означать ухудшение и так катастрофической ситуации со снабжением", – заявил Гудыменко.

Необходимо предпринять шаги по минимизации ущерба и возобновлению поставок

Он утверждает, что побуждать государство к решительным действиям непубличными методами Общественному антикоррупционному совету не удалось.

"Не так часто приходится совмещать в одном предложении термины "финансовая пирамида" и "оборонительная промышленность", но Украина – земля чудес и изобретателей. Представители ОАС МОУ провели значительную непубличную работу по решению этой проблемы. Но проблема не решается, и мы вынуждены выйти в паблик", – добавил собеседник.

Хотя в этом публичном заявлении нет конкретных цифр (они, по словам Гудыменко, содержатся только в закрытых письмах, направленных соответствующим институтам), однако есть четкий перечень срочных действий, которые необходимо осуществить для минимизации ущерба и возобновления поставок боеприпасов в ВСУ.

Юрий Гудыменко говорит, что такими шагами должны стать прежде всего:

– вовлечение в процесс профессиональной управленческой команды с опытом антикризисного руководства;

– проведение полного аудита и анализа производственных возможностей завода, по результатам которого определить его реальную способность изготовить объемы боеприпасов, предусмотренные контрактами, а также оценка того, сколько снарядов может быть поставлено Силам обороны в установленные сроки;

– при наличии разрыва в этих оценках – провести переговоры с другими производителями и поставщиками боеприпасов соответствующих калибров;

– по невыполненным контрактам внести дополнительные соглашения об уменьшении объемов, с возвратом средств заказчику, которые будут использовать на обеспечение текущих потребностей ВСУ;

– принять решение о срочной закупке альтернативных средств поражения, если альтернативные поставщики также не могут закрыть необходимые объемы.

Детали о разоблачении злоумышленников

29 апреля в СБУ заявили, что на Днепропетровщине разоблачены организаторы схемы поставки на фронт бракованных мин (снаряды в итоге пришлось отозвать с фронта). Всего задержаны четыре человека: гендиректор местного государственного оборонного завода, его заместитель, экс-руковаодитель одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля этого подразделения.

30 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу – экс-чиновнику МОУ Михаилу Шкуренко и главе группы контроля Юрию Яресько. Согласно решению суда, оба будут находиться под стражей без права внесения залога.

В тот же день Шевченковский райсуд избрал меру пресечения гендиректору оборонного завода Леониду Шиману, а 1 мая – его заместителю Алексею Кириченко. Они будут под стражей до 27 июня, тоже без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года стало известно о плане Минобороны заказать большой объем мин калибра 120 мм у государственных производителей, ранее неоднократно срывавших исполнение контрактов. Тогда Общественный антикоррупционный совет при МОУ забил тревогу и призывал диверсифицировать такие закупки во избежание зависимости от одного поставщика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!