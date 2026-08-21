"Посмотрим, что будет": в России сделали громкое заявление на фоне слухов о предстоящей мобилизации

Страна-агрессор Россия пока не планирует проводить новую массовую мобилизацию. Представители Кремля опровергли сообщения о якобы массовом выезде российских мужчин в Грузию из-за опасений по поводу призыва после выборов в Госдуму.

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С громким заявлением во время общения с журналистами выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает "Укринформ". В то же время дипломат предложил дождаться выборов и посмотреть, "кто прав, а кто ошибается".

В РФ опровергли слухи о новой мобилизации

Во время беседы с журналистами в Нью-Йорке Небензя ответил на вопрос о якобы массовом выезде российских мужчин в Грузию из-за ожидания новой мобилизации после так называемых выборов в Госдуму.

"Вы, похоже, гораздо лучше меня знаете, что произойдет после выборов…Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию", – подчеркнул дипломат.

Постпред РФ заверил, что в ближайшее время Кремль не намерен проводить новую масштабную мобилизацию. По его словам, российские власти уже неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в массовом призыве, поэтому пока таких планов не ожидается.

"Но посмотрим, что произойдет после выборов – и кто прав, а кто ошибается", – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне массово покидают страну и уезжают в Грузию на фоне слухов об усилении мобилизации в России после парламентских выборов в сентябре. Границу России с Грузией 15 и 16 августа пересекли около 40 тысяч россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Financial Times писала о том, что Россия усиливает давление на потенциальных контрактников, поскольку набор людей в армию становится все сложнее. В минобороны РФ поставили перед регионами задачу обеспечить к концу 2026 года набор 409 тысяч новых военнослужащих. Для выполнения квот местные власти используют финансовые стимулы и вербовку под давлением.

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