Снабжение в ВСУ бракованных снарядов на 11 млрд грн: суд взял под стражу двух подозреваемых. Фото

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о закупке 120 тыс. неисправных боеприпасов к минометам, которые пришлось отзывать с фронта. Экс-чиновник Министерства обороны Михаил Шкуренко и руководитель группы контроля Юрий Яресько будут находиться под стражей без права внесения залога.

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Об этом в среду, 30 апреля, сообщил Центр противодействия коррупции. Как отмечается, следователь судья Владимир Бугиль удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины и применил к Шкуренко и Яресько меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативного залога.

Кроме того, подозреваемыми по делу также являются гендиректор оборонного завода Леонид Шиман и его первый заместитель Алексей Кириченко.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщили в ЦПК.

По данным следствия, в 2024 году руководство оборонного завода в Днепропетровской области заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Предприятие должно было поставить оптовые партии 120-мм минометных выстрелов более чем на 11 млрд грн.

Экспертиза установила, что при производстве использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен для зарядов до 120 мм минометных выстрелов.

Это привело к нестабильной работе заряда.

Кроме того, капсулы-воспламенители имели дефекты, что вызывало осечки.

Несмотря на известные проблемы, подозреваемые не остановили производство, стремясь извлечь прибыль от государственного заказа.

Чиновники военного представительства, вовлеченные в схему, не осуществили надлежащего контроля качества и внесли ложные данные в отчетность.

В результате ВСУ получили более 120 тысяч непригодных выстрелов, отозванных с фронта, что нанесло существенный ущерб боеспособности Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля в СБУ информировали, что на Днепропетровщине разоблачены организаторы схемы поставки на фронт бракованных минометных снарядов. В общей сложности были задержаны четыре человека: гендиректор местного государственного оборонного завода, его заместитель, экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля этого подразделения.

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