Поставка в ВСУ бракованных снарядов на 11 млрд грн: суд избрал меру пресечения гендиректору завода и его заместителю. Фото

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о закупке и поставке на фронт 120 тысяч бракованных боеприпасов к минометам. 30 апреля суд вынес решение в отношении гендиректора оборонного завода на Днепровщине Леонида Шимана, а 1 мая – мера пресечения избрана также первому заместителю чиновника Алексею Кириченко.

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Об этом сообщило "Общественное". Отмечается, что мера пресечения гендиректору и его заместителю избирали в закрытом формате.

Суд назначил подозреваемому Леониду Шиману меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня без права внесения залога.

Заседание суда по избранию меры пресечения первому заместителю Шимана Алексею Кириченко проводили 1 мая сначала в открытом формате.

Его адвокат подал ходатайство об отводе судьи. Он заявил, что во время распределения судей были нарушения. По его словам, не все судьи участвовали в распределении, некоторых из них исключили из-за отсутствия специализации, хоть она и была. Адвокат назвал это "явным проявлением предвзятости" и подал заявление об отводе судьи.

Однако суд не удовлетворил ходатайство адвоката, а заседание решили проводить в закрытом формате.

Подозреваемому первому заместителю гендиректора завода Алексею Кириченко избрали такую же меру пресечения, как и Шиману – содержание под стражей до 27 июня без права внесения залога.

По данным следствия, в 2024 году руководство оборонного завода на Днепровщине заключило договор с Агентством оборонных закупок по изготовлению боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Согласно подписанным документам, предприятие должно было поставить украинскому войску оптовые партии 120-х минометных выстрелов более чем на 11 млрд грн.

Однако фигуранты использовали для серийного производства снарядов некачественные материалы и выполняли работы с дефектом.

Так, экспертиза установила, что использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен для зарядов до 120 мм минометных боеприпасов, что привело к нестабильной работе заряда. Кроме того, капсулы-воспламенители имели дефекты, что вызывало осечки.

Зная об этих проблемах, подозреваемые не остановили производство, пытаясь получить прибыль от государственного заказа.

В результате их действий ВСУ получили более 120 тысяч непригодных боеприпасов, отозванных с фронта, что нанесло существенный ущерб боеспособности Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 апреля Шевченковский районный суд Киева также избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о закупке бракованных боеприпасов к минометам. Экс-чиновник Министерства обороны Михаил Шкуренко и руководитель группы контроля Юрий Яресько будут находиться под стражей без права внесения залога.

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