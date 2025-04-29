Поставили в ВСУ бракованные минометные снаряды: СБУ задержала руководство оборонного завода на Днепропетровщине. Фото

На Днепропетровщине разоблачены организаторы схемы поставки на передовую бракованных минометных снарядов. Задержаны четыре человека: генеральный директор местного государственного оборонного завода, его первый заместитель, бывший руководитель одного из военных представительств МО и руководитель группы контроля соответствующего подразделения.

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Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила подозреваемых при содействии Министерства обороны и Минстратегпрома Украины. Офис генерального прокурора заявил, что четырем фигурантам уже объявлены подозрения.

По данным СМИ, задержанный гендиректор якобы возглавляет Павлоградский химический завод, то есть речь идет о Леониде Шимане. Официально имя не разглашалось.

В начале 2024 года руководство завода заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ более чем на 11 млрд гривен.

Следствие считает, что, изготовляя 120-мм минометные выстрелы, предприятие использовало некачественные материалы и выполняло работы с дефектом. Эксперты установили, что в смеси порохов один из них не был предназначен для 120-мм минометных мин.

Поэтому украинские воины получили свыше 120 тысяч непригодных к боевому применению боеприпасов – капсюль основного метательного заряда не срабатывал, и весь пороховой заряд не работал стабильно.

"Также в состав боеприпасов входили дополнительные метательные заряды, не отвечающие стандартам боевого применения", – отметили в СБУ.

Таким образом организаторы сделки пытались удешевить производство, чтобы получить большую прибыль.

Подозреваемые должностные лица военного представительства, которые должны были осуществлять контроль за качеством оборонной продукции, вероятно, знали об этом. Следователи уверены, что военные чиновники сознательно закрыли глаза на бракованную партию, оформив ее в документах как годную.

Всем четверым задержанным инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Как писал OBOZ.UA, ранее Общественный антикоррупционный совет при МО Украины забил тревогу, поскольку Министерство обороны планировало заказать большой объем мин калибра 120-мм у государственных производителей, ранее неоднократно срывавших выполнение контрактов.

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