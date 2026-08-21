Касается всех автомобилистов в Украине: какие изменения готовятся для водителей

Новое правительство Украины планирует поддержать ужесточение наказаний для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). В частности, Кабмин планирует ускорить внедрение в Украине системы штрафных баллов за нарушения на дорогах, закупить дополнительные камеры фиксации скорости движения и вернуть патрули-"фантомы".

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Об этом министр внутренних дел Иван Выговский заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 21 августа, который транслировал телеканал "Рада". Он признал актуальность темы противодействия нарушениям ПДД и напомнил, что после трагической аварии в Голосеевском районе Киева, где BMW врезался в летнюю террасу ресторана, президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором анонсировал ужесточение ответственности для систематических нарушителей.

Какие изменения ждут украинских автомобилистов

Глава МВД заверил, что изменения в этом направлении осуществлялись и раньше, а после этого они ускорились. В частности, началось более активное продвижение законопроекта №15348, предусматривающего ужесточение административной и уголовной ответственности для водителей за систематическое нарушение правил дорожного движения, в частности превышение скорости, а также рецидивы на дорогах, приводящие к травматизму и смертности.

Кроме того, 20 августа состоялось заседание в присутствии министров и членов комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады, на котором обсуждался вопрос о введении системы штрафных баллов. Иван Выгивский поддержал эту инициативу.

"Обсуждали, в том числе, вопрос о штрафных баллах. Мы также поддерживаем эту идею – ее нужно внедрять", – подчеркнул Иван Выговский.

Система штрафных баллов основана на принципе начисления баллов за любые регулярные нарушения ПДД. Накопление определенного критического количества баллов (чаще всего – 10 или 12) может привести к лишению водительского удостоверения.

Министр выделил и другие меры со стороны МВД, которые внедряются с целью сокращения количества ДТП:

количество камер фиксации скорости дорожного движения увеличилось на 50 (но чтобы перекрыть все аварийные участки в Украине, нужно около 600 камер);

(но чтобы перекрыть все аварийные участки в Украине, нужно около 600 камер); возвращение на дороги автомобилей-"фантомов" – специальных машин патрульной полиции без опознавательных знаков и брендирования, которые будут тайно патрулировать дороги с целью выявления нарушителей правил дорожного движения.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 июня в Украине действуют новые правила для украинских водителей. В частности, ужесточены требования к тонировке стекол, введен обязательный техосмотр коммерческих автомобилей и обновлены тарифы на парковку.

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