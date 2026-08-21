Как Микитась "пережил" уже целую кучу дел НАБУ, десятилетиями ускользал от следователей и пытается восстановить свою империю. Расследование

Бывший народный депутат и президент обанкротившейся компании "Укрбуд" Максим Микитась в очередной раз стал фигурантом расследования НАБУ. В медиа распространяются различные версии относительно его положения, ведь многим кажется странным, как ему удается избегать самых суровых наказаний.

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НАБУ и САП обвиняли Микитася и в предложении огромной взятки, и в хищениях в Минобороны, и в Нацгвардии. А еще – в попытке подкупить экспертов, а теперь – в рейдерстве. Несмотря на все дела, Микитась оставался на свободе и, как показало новое расследование, сохранял своё влияние.

О том, в чём уже подозревало НАБУ Микитася и что с "старыми" делами, читайте в материале OBOZ.UA.

Старые и новые дела Микитася

Микитась с помощью Ирины Мудрой пытался захватить "Философию девелопмента". Этому предприятию принадлежал корпус завода "Арсенал" в центре Киева (ул. Князей Острожских, 8). Корпус демонтировали, поэтому участок под ним площадью 1,4 га освободился. И это очень дорогой (около 500 млн грн) и привлекательный для застройки земельный участок. Ранее эта земля принадлежала Микитасю. Он приобрел ее в 2019 году и планировал строить "Арсенал Плаза". Но в ходе банкротства "Укрбуда" Микитась лишился этого актива.

Собственность "Укрбуда" перешла к бывшему партнеру Микитася Дмитрию Федотенкову. Сам Микитась тогда фактически утверждал, что произошел рейдерский захват. "В процессе поиска инвесторов мной были подписаны определенные меморандумы, которые в СМИ и в народе называют "понятийки". Они не влекут за собой никакого юридического оформления, никаких юридических последствий", – рассказывал Микитась.

Поэтому в качестве мести Микитась решил устроить рейдерскую атаку, и в этом ему помогла Мудра. Уже бывшая заместительница главы ОП для этого связывалась с заместительницей министра юстиции Еленой Ференс. В 2025 году в ООО "Философия девелопмента" сменился бенефициарный владелец – с Антонины Барташ на гражданина Узбекистана Каюмджона Саматова. Вероятно, он является номинальным владельцем.

"В соответствии с ранее достигнутой договоренностью, 29 декабря 2025 года Коллегией Министерства юстиции Украины по рассмотрению жалоб было принято заключение о признании законным перехода права собственности на захваченное рейдерским путем предприятие на лицо, подконтрольное преступной организации", – отмечается в материале правоохранительных органов.

В то же время организаторы схемы создали фиктивную задолженность, что позволило инициировать процедуру банкротства предприятия. Для банкротства использовали ООО "Касса народной помощи", которое требовало 258,7 млн грн.

Еще один случай касается ООО "Региональные ресурсы". Мудра давала указание заместителю министра юстиции Елене Ференс зарегистрировать недвижимость этой компании на "Укрбуд девелопмент". Но Минюст этого не сделал.

"Квартирное дело"

Однако это далеко не первое дело Микитася. В 2021 году в ВАКС было направлено ещё одно производство, к которому причастен Микитась. НГУ заключила с "Укрбудом" договоры о приобретении квартир, несмотря на то, что жилье не соответствовало требованиям, о чем участникам группы было достоверно известно. На основании договоров и актов приема-передачи квартир в 2017 году на счёт структур"Укрбуда" НГУ перечислила более 17,3 млн грн бюджетных средств.

Взятка эксперту

Пытаясь решить свои проблемы, Микитась ввязался в еще один скандал. По данным НАБУ, Микитась и тогдашний юрист "Укрбуда" Олег Татаров якобы передали руководителю экспертного учреждения парковочное место в качестве неправомерной выгоды, чтобы получить нужную экспертизу и фактически "похоронить" дело. НАБУ сообщало, что Микитасу и руководителю экспертного учреждения были объявлены подозрения. Дело в отношении Татарова закрыли в связи с истечением процессуальных сроков.

Взятка мэру

Микитась также был задержан по делу о предложении взятки мэру Днепра Борису Филатову. По данным НАБУ, речь шла о 22 млн евро за содействие в решении вопроса о строительстве метрополитена в Днепре. Это дело также находится в ВАКС. Филатов не только отказался от взятки, но и обратился в правоохранительные органы.

Склады для Минобороны

НАБУ и САП подозревают экс-депутата Максима Микитася в присвоении более 307 млн грн средств Министерства обороны по контрактам на строительство складов вооружения.

Как утверждает сторона обвинения, в 2018 году Минобороны подписало договоры с компаниями, подконтрольными экс-руководителю строительной компании "Укрбуд" Максиму Микитасю, который на тот момент был народным депутатом Украины. Договоры касались строительства до 2021 года складов для хранения ракет и боеприпасов ВСУ – сумма составляла около 3 млрд грн.

Впоследствии, в ноябре–декабре 2018 года, на счета компаний, связанных с Микитасом, было перечислено более 307 млн грн. Однако строительство складов так и не началось, а средства в дальнейшем поступили на счета других компаний, напоминает проект "ВАКС Решил".

Микитась хорошо умеет собирать залоги

Бывший нардеп пережил уже целую серию арестов и каждый раз выходил на свободу. Недавно НАБУ установило, что экс-нардеп умеет собирать залог не только для себя. Так, Микитась организовал "сбор" залога в размере 150 млн грн для экс-министра Галущенко, для этого использовались конвертационный центр и ряд компаний, связанных с экс-нардепом.

Умение собирать залоги уже не раз спасало бывшего застройщика. Например, в деле о попытке дать взятку мэру Днепра залог постепенно снизили с 260 млн до 20 млн грн. В июле 2023 года он вышел на свободу.

В деле о складах Минобороны Никитася сначала поместили под домашний арест, однако в связи с истечением сроков досудебного расследования меру пресечения изменили на залог в размере 908 400 грн. 30 апреля 2024 года он вышел на свободу.

В 2019 году по "квартирному" делу Микитась внес залог в размере 80 млн грн. Ему даже дали разрешение на вылет в Лондон для лечения, однако затем разрешение отозвали и его сняли с рейса. Это дело могут "похоронить". Еще 19 ноября 2024 года произошла замена судьи в коллегии, из-за чего дело должны рассмотреть заново.

В новом деле прокурор просит применить к Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 млн грн. Однако суд назначил залог в размере 30 млн грн. Вероятно, в ближайшее время подозреваемый внесет эти средства.