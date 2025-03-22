Антикоррупционный совет забил тревогу из-за закупки мин Министерством обороны: в чем дело

Министерство обороны планирует заказать большой объем мин калибра 120-мм у государственных производителей, ранее неоднократно срывавших выполнение контрактов. Общественный антикоррупционный совет при МО Украины забил тревогу и призывал диверсифицировать такие закупки во избежание зависимости от одного поставщика.

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На заявление ОАС МО обратил внимание украинский журналист и военный эксперт Сергей Згурец в своем блоге. По его информации, оборонное ведомство хочет приобрести у одной из компаний (подчиненной Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности) 300 тысяч мин – несмотря на невыполненный предварительный контракт.

Общественный антикоррупционный совет конкретные цифры не раскрывал, отмечая: "Из-за условий необходимости сохранения режима секретности мы не можем публично и прямо назвать заводы-производители и объем заказа. Но мы вынуждены выйти в публичное пространство, потому что проблема, на которую члены ОАС МО неоднократно обращали внимание чиновников и политиков непублично, не была решена, а системная и бесперебойная поставка боеприпасов на фронт является нашим главным приоритетом".

Новые масштабные заказы у предприятий ОПК, выполнивших менее 50% предыдущих сделок, рискованны. "Проблемой является чрезмерная концентрация заказов на поставку боеприпасов одному производителю/поставщику", – заявили в Общественном антикоррупционном совете.

Поэтому они обратились к Ставке верховного главнокомандующего с предложениями:

– внедрить практику диверсификации закупок боеприпасов Министерством обороны у разных производителей;

– истребовать у правоохранительных органов и МО результаты расследования касательно поставок государственными заводами некачественных 120-мм мин;

– обнародовать количество рекламаций (претензий покупателей из-за несоответствующего качества/количества товара) и количество боеприпасов, которые вернули производителям.

Военный эксперт напомнил: ранее Минстратегпром информировал о необходимости замены 24 тысяч мин калибра 120-мм (и значительная часть из них уже была заменена).

На пресс-конференции министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин говорил о проблемах с порохами. Однако, как стало известно, производитель мин использовал взрыватели от танковых снарядов вместо предназначенных для минометов. Это привело к тому, что мины не активировались.

"Неизвестно, кто принял такое решение, но необходимо найти ответственных за эти случаи", – написал Згурец.

ОАС также заявил, что подает в правоохранительные органы заявление о преступлении, связанном с ненадлежащими действиями должностных лиц во взаимодействии с поставщиками.

"Ситуация будет иметь продолжение, и медийные структуры будут отслеживать события, связанные с заказом мин у производителя, который не способен обеспечить качественные поставки боеприпасов для Сил обороны. На фронте, где нужны мины и боеприпасы, наши воины часто компенсируют недостатки оборонно-промышленных предприятий своим мужеством", – подытожил Згурец.

Как ранее писал OBOZ.UA, в конце 2024 года в МО заявляли, что расследуют причины нештатного срабатывания 120-мм мин и приостановили использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения.

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