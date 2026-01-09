Приказывал бить 'Кинжалами' по энергетике Украины: СБУ сообщила о заочном подозрении экс-командиру авиаполка РФ. Фото

Служба безопасности Украины заочно сообщила о еще одном подозрении бывшему командиру 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации Воздушно-космических сил РФ Алексею Ямакиди. Его обвиняют в том, что он приказывал своим подчиненным наносить удары по энергетике Украины ракетами "Кинжал".

Об этом сообщили в СБУ. В ведомстве отметили, что собрали новые доказательства того, что РФ целенаправленно и сознательно уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины с помощью ракет и ударных дронов.

Следствие установило, что одним из российских руководителей, который отдавал соответствующие приказы, является полковник Алексей Ямакиди – экс-командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

"СБУ задокументировала новые эпизоды вражеских атак, когда именно Ямакиди приказал применить гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал" по энергетическим объектам Украины", — отметили в ведомстве.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили российскому полковнику о новом заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей).

Это уже второе подозрение, которое получил Ямакиди. Летом 2025 года СБУ уже сообщала ему о подозрении по другим эпизодам обстрелов Украины.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения преступника к ответственности.

