СБУ сообщила о подозрении пяти оккупантам, которые командовали ракетным ударом по объектам ЮНЕСКО во Львове. Фото

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пятерым российским военным, причастным к ракетному обстрелу гражданских объектов во Львове. Тогда атака задела территорию всемирного наследия ЮНЕСКО – "Ансамбль исторического центра г. Львов".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, отметив, что для обстрела города оккупанты использовали две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и крылатую ракету Х-101. Атака состоялась в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

Сотрудники СБУ установили личности руководителей российских вооруженных формирований, которые планировали и осуществили атаку на Львов:

– генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией военно-воздушных сил РФ – осуществлял общее руководство атакой;

– полковник Сергей Шевель, первый заместитель Кувалдина – был привлечен к планированию удара;

– генерал-майор Николай Варпахович, командующий 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизией, которой поручили выполнение приказа;

– полковник Олег Скитский, командир 121-го тяжелого бомбардировочного полка РФ – непосредственно отдал приказ на осуществление ракетного обстрела;

– полковник Денис Ахмадеев, командир 44-го отдельного авиационного полка спецназначения, который был привлечен к атаке.

Всем пятерым следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении военных преступлений, повлекших тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения военных преступников РФ к ответственности", – добавили в СБУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мэру Москвы Сергею Собянину, который способствовал "мобилизации" людей в российское оккупационное войско, заочно объявили о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны. Чиновник также привлекал коммунальных работников и технику для строительства военных объектов на временно оккупированных территориях Украины.

Также напомним, что Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Именно он приказал бомбить село Тетеревское Киевской области в марте 2022 года.