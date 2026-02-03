Преступление, которое имеет имена: в Украине идентифицировали и сообщили о подозрении 211 военным РФ, которые совершали зверства в Буче

В Украине идентифицировали и сообщили о подозрении 211 военнослужащим ВС РФ, причастным к преступлениям против мирного населения в Буче и Бучанском районе. Работу по документированию и процессуальному оформлению этих дел украинские правоохранители ведут с весны 2022 года и продолжают сейчас. Речь идет о военных различных подразделений, которые во время оккупации Киевщины совершали убийства, пытки и незаконные задержания гражданских.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обнародовал детали расследования на официальном телеграмм-канале. В заметке он вспомнил собственный опыт документирования преступлений в Буче весной 2022 года и подчеркнул, что сейчас эта работа перешла в процессуальную плоскость с конкретными именами и доказательствами. Часть материалов уже передана в суд, другие производства продолжаются.

"Буча это не место на карте, это точка боли, где человеческая жизнь потеряла ценность для извергов, которые пришли с оружием. И это правда, которую невозможно заглушить ни временем, ни границами", – написал Кравченко, подчеркнув, что правда об этих событиях не исчезнет со временем.

Свидетельства оккупации

По словам генерального прокурора, первые дни после освобождения Бучи запомнились гнетущей тишиной улиц и дворов. Людей убивали или ломали лишь за то, что они были украинцами, и тогда еще не все осознавали масштаб трагедии.

Сегодня, как отметил Кравченко, расследование базируется на фактах, экспертизах, показаниях, фото и видео. Правоохранители используют OSINT, анализ социальных сетей, спутниковые снимки и публичные данные для установления маршрутов движения российских войск и идентификации конкретных исполнителей преступлений.

Факты и производства

Только за январь 2026 года следователи установили личности и объявили подозрения еще двум военным ВС РФ, причастным к преступлениям в Буче. Один из них – командир боевой машины взвода связи 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии. По данным следствия, 5 марта 2022 года он навел оружие на гражданского мужчину и выполнял приказ убить, однако потерпевший сумел убежать и выжил, получив ранения.

Также сообщено о подозрении наводчику-разведчику разведывательной роты 34-й отдельной бригады оперативного назначения ВС РФ. 24 марта 2022 года он вместе с сообщниками незаконно задержал двух местных жителей, обвинил их в корректировке огня и подверг пыткам с целью получения информации.

Отдельно в суд передан обвинительный акт в отношении командира отделения 234-го десантно-штурмового полка, который во время патрулирования в марте 2022 года открыл огонь по гражданскому мужчине. Потерпевший отказался выполнить приказ военного и погиб от 16 выстрелов.

В Генеральной прокуратуре отмечают, что все пострадавшие были мирными жителями, без оружия и без участия в боевых действиях. Расследование продолжается, а собранная доказательная база используется как в национальных судах, так и для будущих дел международного трибунала.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи Нацполиции установили личности еще пятерых российских военных, причастных к военным преступлениям на Киевщине. Злоумышленники убили 17 мирных жителей во время оккупации Бучи.

