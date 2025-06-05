Наводил российские ракеты по Донецкой области в обход ПВО: в Украине поймали и бросили за решетку агента ФСБ. Фото

Правоохранители поймали и бросили за решетку очередного гражданина Украины, который оказался агентом российской ФСБ. Мужчина наводил ракеты террористов по Славянской ТГ Донецкой области в обход противовоздушной обороны.

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Как рассказали в СБУ, предатель получил 15 лет за решеткой с конфискацией имущества. Прокуроры в суде доказали, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина добровольно подписался на Telegram-канал "МВД ДНР", созданный для проведения подрывной деятельности против Украины.

Осужденным является 43-летний безработный из поселка Мирное в Краматорском районе, которого российская спецслужба завербовала осенью 2024 года. В январе 2023 года его привлек к конфиденциальному сотрудничеству основатель сообщества – бывший знакомый.

По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, который корректировал ракетные удары РФ по Донецкой области.

Как установило расследование, злоумышленник наводил российское оружие на укрепрайоны, логистические центры и огневые позиции Сил обороны на Краматорском направлении.

"Чтобы рашисты могли наносить удары "в обход" украинской ПВО, отдельной задачей агента было выявление и передача координат радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ", - говорится в сообщении

Также осужденный "сливал" российской спецслужбе маршруты движения бронетехники Сил обороны в направлении передовой.

Сотрудники СБУ разоблачили разведактивность вражеского соратника и задержали его в октябре 2024 года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах.

На основании собранных правоохранителями доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

Ранее сообщалось, что Винницкий городской суд 4 июня признал прокремлевского блогера Анатолия Шария виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Он заочно приговорен к 15 годам за решеткой.

Кроме того, 4 июня, контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Житомирщине агента ФСБ России, который передавал "графики" боевых вылетов авиации Сил обороны в Хмельницкой области. 41-летний местный безработный рассчитывал на быстрый заработок, зато теперь ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агента ФСБ России, который устроился на строительство командных пунктов ВСУ и передавал оккупантам их координаты. Его задачей была корректировка ракетных обстрелов со стороны агрессора.

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