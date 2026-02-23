В Днепре прогремел взрыв вблизи одного из райотделов полиции: первые подробности

В Днепре вечером в понедельник, 23 февраля, прогремел взрыв внутри административного здания полиции. Предварительно, речь идет об одном из городских райотделов.

Видео дня

Об очередном ЧП изданию OBOZ.UA сообщил информированный источник. По словам собеседника, пострадавших (согласно информации на 21:30) не было.

Местные Telegram-каналы заявляли, что инцидент случился на левом берегу города. Пресс-служба ГУНП Днепропетровщины подтвердила факт взрыва, уточнив, что происшествие произошло в Амур-Нижнеднепровском районе города вечером 23 февраля около 20:30.

"В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом", – рассказали в ведомстве о последствиях.

На месте ЧП работали специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа. Причины и все обстоятельства происшествия выясняются.

Дополняется...

Как писал OBOZ.UA:

– За несколько часов до этого взрыв прогремел на территории неработающей АЗС в Николаеве, недалеко от Управления городской Патрульной полиции. Пострадали семеро патрульных, двое из них – в тяжелом состоянии.

– Ночью 22 февраля два взрыва СВУ произошли в центре Львова. Погибла одна полицейская; 25 человек получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!