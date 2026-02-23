В Днепре прогремел взрыв вблизи одного из райотделов полиции: первые подробности
В Днепре вечером в понедельник, 23 февраля, прогремел взрыв внутри административного здания полиции. Предварительно, речь идет об одном из городских райотделов.
Об очередном ЧП изданию OBOZ.UA сообщил информированный источник. По словам собеседника, пострадавших (согласно информации на 21:30) не было.
Местные Telegram-каналы заявляли, что инцидент случился на левом берегу города. Пресс-служба ГУНП Днепропетровщины подтвердила факт взрыва, уточнив, что происшествие произошло в Амур-Нижнеднепровском районе города вечером 23 февраля около 20:30.
"В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом", – рассказали в ведомстве о последствиях.
На месте ЧП работали специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа. Причины и все обстоятельства происшествия выясняются.
Дополняется...
Как писал OBOZ.UA:
– За несколько часов до этого взрыв прогремел на территории неработающей АЗС в Николаеве, недалеко от Управления городской Патрульной полиции. Пострадали семеро патрульных, двое из них – в тяжелом состоянии.
– Ночью 22 февраля два взрыва СВУ произошли в центре Львова. Погибла одна полицейская; 25 человек получили ранения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!