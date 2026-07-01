Пошел на сделку со следствием: участник схемы со взяткой для народного депутата Скороход отделался условным приговором и донатом на ВСУ

Высший антикоррупционный суд 1 июля утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором САП и гражданином, которого совместно с другими лицами уличили в подстрекательстве представителя предпринимателя к предоставлению 250 тыс. долларов неправомерной выгоды за решение вопроса о применении санкций СНБО к компании-конкуренту. Обвиняемый отделался условным приговором и обязался сделать пожертвование в пользу ВСУ.

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Об этом сообщили в САП, добавив, что деятельность этой преступной группы "организовала народный депутат". В свою очередь в УП уточнили, что речь идет о группе народной избранницы Анны Скороход.

Приговор суда

Обвиняемый "полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении" и "обязался дать показания, компрометирующие других соучастников", подчеркнули в САП.

Так или иначе, приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, и ч. 4 ст. 369 УК Украины (это "подстрекательство к совершению уголовного правонарушения" и "предоставление неправомерной выгоды (взятки) должностному лицу" соответственно).

Обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако от отбывания назначенного срока мужчину"освободили с испытанием, установив испытательный срок и возложив на него обязанности, определенные судом", уточнили в САП.

Кроме того, фигурант обязался перечислить 700 тыс. грн на поддержку Вооруженных Сил Украины в фонд United 24.

"Раскрытие преступления осуществляли детективы НАБУ совместно с ГУВБ СБУ под процессуальным руководством прокурора САП. В настоящее время по делу завершено досудебное расследование. Сторона защиты знакомится с материалами дела", – добавили в САП.

Что предшествовало

В конце прошлого года, 5 декабря, была разоблачена преступная группа, во главе которой стояла народный депутат. Операцию по разоблачению проводили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с НАБУ и САП. Как тогда OBOZ.UA сообщали источники в СБУ, речь идет о депутате Верховной Рады Украины Анне Скороход.

Подозрение народная избранница получила из-за коррупционных действий: она со сообщниками вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов (и это было задокументировано). Как установило расследование, Скороход привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.

Практически сразу было обнародовано видео, на котором запечатлен факт вымогательства неправомерной выгоды у одного из бизнесменов. На кадрах отчетливо слышен диалог между Скороход и мужчинами (видео вы можете посмотреть здесь). При этом лексика народной депутатки вполне соответствует ситуации – с матом и грубыми "наездами".

Уже через два дня Высший антикоррупционный суд приступил к выбору мер пресечения для участников схемы – во всех случаях суд постановил содержание под стражей с альтернативой внесения многомиллионных залогов.

А 12 декабря за депутата Анну Скороход внесли залог в размере более 3 млн грн. Депутату надели электронный браслет, и она сразу же вышла из СИЗО.

При этом, как сообщил её адвокат Олег Бургела , залог внесли "третьи лица" – их имена до сих пор неизвестны.

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