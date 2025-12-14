За нардепа Скороход внесли залог в 3 млн грн: ей надели электронный браслет

В воскресенье, 14 декабря, стало известно о том, что за народного депутата Анну Скороход внесли залог в размере более чем 3 млн грн. Парламентарке надели электронный браслет и она сразу вышла из СИЗО.

Видео дня

Залог внесли 12 декабря, во второй половине дня. Об этом сообщил адвокат Олег Бургела в комментарии "Суспільному". По словам юриста, это сделали "третьи лица". Их имена пока неизвестны.

"Внесенные деньги не принадлежат народному депутату", – добавил адвокат.

Сейчас Анна Скороход находится в Киеве с электронным браслетом. Ее юрист, Олег Бургела, отметил, что уже обжаловал меру пресечения.

"Стороны защиты просит суд уменьшить сумму залога и снять средство контроля", – говорится в комментарии адвоката Скороход.

Дело Анны Скороход

Напомним, НАБУ и СБУ после обыска в квартире парламентария 5 декабря, сообщили ей о подозрении в вымогательстве взятки группой лиц. По версии следствия, Скороход "организовала деятельность преступной группы", которая предлагала предпринимателю за 250 тысяч долларов договориться с СНБО о применении экономических санкций к компании-конкуренту.

По данным САП, после уплаты части взятки (125 тысяч долларов), предприниматель получил от "преступной группы" расписку о денежном займе. Но решение СНБО так и не принял.

В качестве подтверждения НАБУ и САП, опубликовали фрагмент тайно записанного видео, на котором, вероятно, Скороход общается с неизвестным мужчиной и предлагает ему дать деньги, за что обещает выдать ему две расписки.

Нардеп все обвинения опровергает, и заявила, что опубликованное видео является "классическим монтажом и вырезками из контекста". Что именно происходило на видео, по ее версии, она не сообщила, пообещала, что сделает это позже. Скороход заявляет, что дела против нее — это "сфабрикованное на скорую руку политическое давление, цель которого — сорвать мою поездку на международные встречи" в США, которая была запланирована на 7 декабря.

В понедельник, 8 декабря, народный депутат Анна Скороход пришла на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ее подозревают в подстрекательстве к взятке за применение санкций СНБО к конкурентной компании.

Как сообщал OBOZ.UA, Скороход часто оказывалась в центре внимания из-за своих противоречивых заявлений относительно советского прошлого Украины. Она фигурировала в немалых скандалах, в частности выступала против запрета георгиевской ленты, а также указывала ложные данные в декларации, куда внесла владение 162 биткоинами, что на тот момент соответствовало примерно 257 миллионам гривен. Однако НАБУ установило, что количество криптовалюты могло быть другим, что стало первой волной вопросов к прозрачности ее состояния.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!