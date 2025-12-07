Суд избрал меру пресечения для сообщника депутата Скороход: что известно

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для сообщника народного депутата Анны Скороход по делу о предоставлении неправомерной выгоды. Суд постановил содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 4,5 млн грн.

Дело расследуют НАБУ и САП, подозреваемые связаны с предложением взятки за влияние на решение СНБО. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Так, 7 декабря следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокурора САП в отношении одного из участников группы, уличенной в подстрекательстве предпринимателя к предоставлению $250 тысяч за влияние на применение санкций СНБО против компании-конкурента.

Подозреваемому назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн 542 тыс. грн.

В случае внесения средств он обязан прибывать к детективам, прокурорам, суду по вызову, не выезжать за пределы Тернополя без разрешения, сообщать об изменении места жительства и работы, воздерживаться от контактов с указанными в постановлении лицами, сдать на хранение документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Стоит отметить, что по информации Общественного, в деле трое подозреваемых, одного из которых – заместителя директора благотворительного фонда "Osprey Global Solutions Ukraine" Андрея С. – задержали. Суд избрал ему меру пресечения в закрытом режиме, чтобы не разглашать данные следствия и частную жизнь подозреваемого. Скороход пришла поддержать задержанного и назвала его своим другом.

Что известно о деле Скороход

По версии следствия, депутат организовала деятельность группы, которая предложила предпринимателю за $250 тысяч договориться с СНБО о применении санкций к компании-конкуренту. Часть взятки – $125 тысяч – была уплачена, но решение СНБО не приняли. НАБУ и САП обнародовали фрагмент тайно записанного видео, на котором, вероятно, Скороход обсуждает передачу денег. Депутат отрицает вину, называет видео монтажом и считает дело политически мотивированным.

Сама Анна Скороход сообщила, что во время обыска 5 декабря у нее изъяли телефон, патроны для автомата и материалы, касающиеся работы СБУ и полиции. По ее словам, патроны калибра 5,45 мм она не знает откуда, а изъятые документы о коррупции в силовых структурах не касаются дела. Она отказалась комментировать подозрение и отметила, что подробнее расскажет после допроса 8 декабря.

Добавим, что Анна Скороход была избрана в Верховную Раду девятого созыва в 2019 году от партии "Слуга народа" по избирательному округу №93 (Киевская область) как беспартийная. После конфликта с фракцией ее исключили, позже она присоединилась к группе "За будущее".

В парламенте она работает в комитете по энергетике и жилищно-коммунальным услугам и возглавляет временную следственную комиссию по нарушениям в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины.

В ноябре OBOZ.UA писал, что нардеп Украины Анна Скороход потеряла доступ к криптокошелькам с токенами Bitcoin, Ethereum и Ethereum classic, совокупная стоимость которых по нынешнему курсу превышает 94 млн грн. Политик утверждает, что ключи находятся у ее бывшего мужа.

В 2025 году она предлагала изменить административные границы Донецкой и Луганской областей. Параллельно с этим в документах НАБУ и САП появились упоминания о ее возможной роли в деле "Мидас". И хотя тогда прямые обвинения не прозвучали, само присутствие в материалах следственных комиссий уже привлекало внимание.

