Получил 'должность' от оккупантов: сообщено о подозрении коллаборанту из Купянска

56-летнему мужчине из Купянского района заочно сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность. По данным следствия, во время российской оккупации он согласился работать на врага и получил псевдодолжность в так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района".

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Об этом сообщает проект "Хочу к своим". "При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно сообщено о подозрении 56-летнему мужчине по факту коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Речь идет о жителе, который до этого длительное время жил на временно оккупированной территории Луганской области. После начала полномасштабного вторжения России он перебрался в Харьковскую область, где решил сделать карьеру в структуре, созданной государством-агрессором.

В июле 2022 года он занял должность "и.о. начальника отдела природных ресурсов и экологии". На этой позиции коллаборационист давал указания подчиненным, подписывал документы и выполнял распоряжения со стороны оккупационных властей.

Перед деоккупацией Харьковской области предатель сбежал и сейчас скрывается. Купянская окружная прокуратура готовит материалы для объявления его в розыск.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала еще одного "крота" ФСБ России в рядах украинских войск на Курщине. По данным следствия, предатель наводил вражеские удары по позициям собственного подразделения, рассчитывая на дальнейшую "эвакуацию" в РФ. Теперь ему "светит" пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ рассказали, что в Черкасской области задержали агента ФСБ, который собирался передать врагу данные об обороне области для подготовки ракетных ударов. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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