СБУ задержала крота ФСБ в рядах ВСУ на Курщине, который наводил российские удары по собственному подразделению. Фото

Служба безопасности Украины задержала еще одного "крота" ФСБ России врядах украинских войск на Курщине. По данным следствия, предатель наводил вражеские удары по позициям собственного подразделения, рассчитывая на дальнейшую эвакуацию в РФ. Теперь ему "светит" пожизненное заключение.

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Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, шпион в боевом подразделении армии был задержан при содействии главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Предателем, по данным расследования, оказался 31-летний водитель штурмового полка ВСУ, который выполнял боевые задачи на Курском направлении.

По заданию российского куратора он сделал для ФСБ удаленный доступ к своему телефону, чтобы оккупанты могли отслеживать его геолокацию в режиме онлайн.

Таким образом враг пытался использовать предателя как "живой маяк" для наведения ударов по ВСУ.

Перед обстрелом россияне предупреждали его, чтобы он срочно покинул зону поражения.

Впоследствии предатель совершил СЗЧ и выехал в Харьков, где "залег на дно" и ожидал дальнейших инструкции от ФСБ.

От куратора фигурант надеялся получить обещанный план "эвакуации" в Россию.

Однако СБУ предотвратила это и задержали его в его доме в Харькове.

У мужчины изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

В то же время СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций ВСУ на фронте, говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию провели сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ рассказали, что в Черкасской области задержали агента ФСБ, который собирался передать врагу данные об обороне области для подготовки ракетных ударов. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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