Показания дали уже 47 человек: в ОГП пообещали установить всех лиц, причастных к теракту в Еленовке

Среди расследований военных преступлений страны-агрессора, которые расследуются прокурорами Офиса генпрокурора Украины особенно ужасным считается массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Там в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, еще 140 получили ранения. По состоянию на сегодня сообщено о подозрении только получило только руководство колонии – его подозревают в оставлении раненых без медицинской помощи, что привело к гибели еще 9 пленных украинских воинов.

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Всех лиц, причастных к массовой казни украинских пленных в Еленовке пока не установили. В то же время расследование продолжается, в ОГПУ уже опросили 47 украинских военных, которые выжили во время теракта, ипообещали установить всех лиц, причастных к этому преступлению, рассказал глава соответствующего департамента Офиса генпрокурора Тарас Семкив.

"Это преступление является грубым нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций и всех норм человечности. Оно не имеет срока давности", – подчеркнул представитель ОГПУ.

Кому объявлено подозрение

По словам Семкива, вышеупомянутое подозрение было объявлено руководителю "Волновахской исправительной колонии" и его первому заместителю. Сам факт сознательного неоказания помощи раненым "подтверждает преступный умысел России по убийству пленных", отметил он.

Однако правоохранителям до сих пор не удалось установить тип вооружения, который вызвал взрыв. Следователи ОГПУ рассматривают несколько версий теракта. Среди них есть и закладка взрывчатки внутри самого барака. Однако главной версией остается версия применения артиллерийского или ракетного вооружения с термобарическим боеприпасом.

"Расследованием установлено достаточно много обстоятельств. В частности, установлено, что в ночь с 28 июля на 29 июля 2022 года путем применения неустановленного вооружения был совершен взрыв в исправительной колонии №120. В тот момент в бараке, где был совершен взрыв, находилось 193 человека, из них 41 человек погиб сразу после взрыва, еще 152 человека получили ранения", – напомнил Семкив.

Он отметил, что к сожалению еще очень много обстоятельств остаются неустановленными, однако шаг за шагом устанавливают все обстоятельства этого трагического события.

"Убеждены, что по результатам этого расследования будут установлены все лица, причастные к этому преступлению", – добавил он.

Что предшествовало

Ранее экспертная группа Организации Объединенных Наций обнародовала обстоятельный отчет с доказательствами того, что именно Россия спланировала и осуществила теракт в исправительной колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В отчете ООН говорится, что спланировали и реализовали атаку именно в регулярной армии страны-агрессора. Эксперты не подтвердили, что причастны к этому группа "Вагнера" или местные боевики из так называемой "ДНР".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля 2022 года россияне перевели почти 200 пленных бойцов бригады Национальной гвардии Украины "Азов" в расположенное в промзоне Еленовки наскоро отремонтированное помещение Волновахской исправительной колонии. Следующим вечером военнопленных выстроили, проверили по списку и по одному завели в барак, запретив выходить на улицу. Около 23:15 прогремел первый взрыв, а затем – другие.

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