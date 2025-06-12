Поймай меня полностью: пограничники в третий раз задержали злостного нарушителя границы. Фото

После третьей неудачной попытки незаконного пересечения границы пограничники снова задержали злостного нарушителя, который пытался сбежать из Украины. Мужчину вовремя обнаружили с помощью современных технических средств.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что дерзкий путешественник самостоятельно проложил маршрут с помощью онлайн-карт, но его маршрут снова завершился арестом.

Мужчину задержали в Самборском районе Львовской области. Пограничники отметили, что "романтика свободного путешественника быстро закончилась", потому что его вовремя заметили благодаря средствам наблюдения.

"Незаконный поход к границе снова завершился провалом. Почему снова? Потому что этот гражданин уже имеет опыт – дважды его уже задерживали за подобные попытки. Зато на него составлен админпротокол, а дело направлено в суд", – отметили в пресс-службе ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, системы видеонаблюдения Государственной пограничной службы Украины зафиксировали дикого медведя на одном из пограничных участков. Необычное "патрулирование" бурого зверя попало в объективы камер, которые установлены в местах вероятного нарушения государственной границы.

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