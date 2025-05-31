Незаконное пересечение может быть опасным: в Госпогранслужбе показали природного охранника границы. Фото

Системы видеонаблюдения Государственной пограничной службы Украины зафиксировали дикого медведя на одном из пограничных участков. Необычное "патрулирование" бурого зверя попало в объективы камер, установленных в местах вероятного нарушения государственной границы.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ. Приборы дистанционного мониторинга, предназначенные для фиксации движения людей, все чаще регистрируют появление диких животных.

На этот раз систему удивил именно медведь, который неожиданно оказался на маршруте, где обычно могут появляться нелегальные мигранты.

В пограничной службе отметили, что попытки пересечь границу вне официальных пунктов пропуска – не только незаконные, но и чрезвычайно рискованные. Ведь кроме правоохранителей, в пограничных зонах могут подстерегать и хищники.

"На наиболее вероятных направлениях движения нарушителей границы установлены приборы дистанционного мониторинга. И хотя эти камеры рассчитаны на людей, в последнее время все чаще фиксируют диких зверей. На этот раз в объектив попал – медведь", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, разведслужбы стран НАТО заявили о возможном взломе пограничных камер видеонаблюдения, к которому якобы причастны хакеры российского ГРУ. В то же время Государственная пограничная служба Украины отрицает любое вмешательство в свои системы.

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