Подкуп экс-главы ФГИУ Сенниченко: ВАКС не применил спецконфискацию к предмету неправомерной выгоды

23 января ВАКС поставил точку в деле адвоката Николая Топоркова, признав его невменяемым и назначив ему принудительное лечение. В то же время суд отменил аресты имущества и не решил вопрос спецконфискации средств, которые были частью взятки.

Видео дня

Об этом пишет Transparency International Ukraine. Отмечается, что эти средства еще в 2022 году по ходатайству обвинения должны были передать на нужды ВСУ согласно приказу командира.

Несмотря на невменяемость Топоркова ст. 96-1 УК Украины обязывала суд применить спецконфискацию.

Поскольку в резолютивной части решения об этом не говорится, а полный текст засекречен, невозможно оценить мотивы суда. Однако есть риск, что после отмены военного положения Топорков или его представитель будут претендовать на компенсацию этих средств от государства. И это противоречит принципам эффективного взыскания коррупционных активов

Напомним, Николая Топоркова обвиняли в попытке подкупа тогдашнего главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко взяткой в $200 тыс.