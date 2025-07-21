Под Львовом 21-летний водитель BMW въехал в микроавтобус: семь человек попали в больницу. Фото

Во Львовской области водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Renault Trafic. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, в том числе оба водителя.

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Авария случилась после обеда в воскресенье, 20 июля, на автодороге "Западный обход города Львова" в селе Рудно Львовского района. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

Отмечается, что 21-летний ливовянин на автомобиле BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Renault Trafic, под управлением 41-летнего жителя города. В результате ДТП оба водителя и пятеро пассажиров Renault Trafic получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

Среди пострадавших: четверо жителей Стрыйского района в возрасте 17 – 77 лет, а также 20-летняя жительница Львовского района.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водитель BMW задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 июля в Днепре автомобиль скорой помощи попал в дорожно-транспортное происшествие. Один из медработников из-за смертельных травм погиб на месте происшествия, еще два человека – водитель и медик – получили телесные повреждения.

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