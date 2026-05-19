В стране ЕС требуют отменить временную защиту для мужчин из Украины: что ждет беженцев

Правительство Чехии добивается, чтобы Европейский Союз (ЕС) позволил этой стране больше не предоставлять временную защиту украинцам мобилизационного возраста. Сейчас власти страны пытаются заручиться для этого поддержкой других стран Европы.

Об этом на своей странице в Facebook об этом заявил спикер парламента Чехии и лидер партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура. Он признал, что найти единомышленников по этому вопросу чешской власти пока тяжело.

Что готовит Чехия для украинцев

Окамура отметил, что сейчас правительство Чехии связано правилами Брюсселя, поэтому не может принять такое решение единолично. Однако власти ищут юридические лазейки на уровне Евросоюза.

"Наше правительство настойчиво ведет в ЕС переговоры о возможности прекращения так называемой временной защиты в Чешской Республике для всех украинских мужчин мобилизационного возраста", – сказал лидер SPD.

По словам Томио Окамуры, решение этого вопроса ожидается в ближайшее время. Конкретика относительно того, удастся ли Чехии "продавить" эту инициативу в ЕС, должна появиться в течение следующих двух месяцев.

Возвращение домой или "жесткий фильтр"

Окамура подчеркнул, что предоставление временной защиты украинцам было "распоряжением из Брюсселя". Политик признался, что предпочел бы прекратить эту политику "немедленно для всех украинцев, потому что они все равно регулярно ездят в Украину в отпуск". Однако европейское законодательство защищает беженцев от депортации.

Единственным стопроцентным вариантом закрыть программу защиты Окамура называет окончание войны – тогда статус аннулируется автоматически.

Что ждет украинцев в случае отмены защиты

Возвращение в Украину: большинство вынуждено будет поехать домой.

Жесткий фильтр: те, кто захочет остаться, будут подаваться на стандартные разрешения на проживание. На этом этапе чешское правительство планирует максимально блокировать выдачу документов.

Жесткие изменения миграционного законодательства

Независимо от решений Брюсселя, Прага уже готовит внутренние ограничения. Окамура анонсировал, что уже в этом месяце на рассмотрение парламента вынесут новый закон об иностранцах.

Условия пребывания в стране планируют "принципиально ужесточить". Это коснется как общих правил миграции, так и действующих положений о временной защите для граждан Украины. Оппозиционер резюмировал, что украинцев в Чехии стало "слишком много", поэтому конечной целью реформы является полное прекращение программ поддержки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, чешский премьер-министр Андрей Бабиш предупредил об изменениях в специальный закон для беженцев из Украины. Для них обещают ввести социальные выплаты – как у чехов, техосмотр для авто с украинскими номерами, а также усиленные проверки работы и страховки.

