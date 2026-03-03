Организовали масштабный наркобизнес: в Харькове будут судить организованную группу во главе с гражданином Кыргызстана. Фото

В Харькове будут судить участников организованной наркогруппировки, которая наладила полный цикл изготовления и сбыта психотропов по всей Украине. По данным следствия, схему возглавлял гражданин Кыргызстана, который привлек к деятельности еще трех сообщников.

Видео дня

Об этом сообщили пресс-службы Офиса генпрокурора и Нацполиции Украины. Там отметили, что досудебное расследование завершено, а обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, организатором схемы был гражданин Кыргызстана. К деятельности он привлек свою сожительницу из Харькова и еще двух знакомых из Узбекистана.

С конца 2024 года обвиняемые обустроили в Харькове нарколабораторию, где изготавливали психотропные вещества и прекурсоры. Для синтеза они использовали специальное лабораторное оборудование, прекурсоры и другие химические соединения.

Сбыт осуществляли через созданный ими Telegram-канал и почтовые службы. Кроме психотропных веществ, сообщники реализовывали также каннабис.

Оптовые партии передавали так называемым "закладчикам" для дальнейшего распространения, а часть продавали непосредственно потребителям в розницу. Наркотики поставляли в Харьков, область и другие регионы Украины.

Чтобы замаскировать отправления, прекурсоры разливали в канистры, обертывали черным упаковочным материалом, вкладывали в коробки и маскировали подгузниками и конфетами. Посылки оформляли на вымышленные имена и отправляли как обычные бытовые товары. Параллельно через Telegram-канал продавали психотропное вещество PVP.

Во время обысков правоохранители изъяли более 20,5 кг PVP, расфасованный каннабис, лабораторное оборудование и более 400 литров прекурсоров. По предварительным оценкам, стоимость изъятых психотропов составляет почти 25 млн грн.

В августе 2025 года всех четырех участников группы задержали. Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога.

Обвинительный акт, утвержденный прокурором Харьковской областной прокуратуры, направлен в суд по статьям 307, 311, 313 и 317 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине правоохранители разоблачили масштабный наркобизнес, а также перекрыли трансграничные каналы наркотрафика. Было проведено более 500 обысков в 21 регионе Украины, ликвидировано 34 нарколаборатории и 74 склада с наркотиками,изъято 700 кг "продукции" стоимостью на сотни миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!