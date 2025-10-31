Организовал канал контрабанды кокаина из Гондураса: украинца бросили за решетку почти на 11 лет. Фото

В Украине пресечена деятельность организованной преступной группы, которая наладила контрабанду кокаина в Украину. Главарь группы уже осужден – Оболонский районный суд Киева назначил ему наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила Нацполиция Украины. В Офисе генпрокурора добавили, что "судебное разбирательство в отношении других участников группы продолжается".

Как действовала схема

Указанный организатор – это 44-летний киевлянин. Он наладил канал поставки кокаина из Центральной Америки в Украину. Наркотик переправляли из Гондураса в Панаму, а дальше – "в виде международных посылок, замаскированных под бытовые вещи".

Таким образом, ежемесячно в Украину поступало до 30 посылок с кокаином. В каждой – по 100 граммов наркотиков.

"Прибыль от сбыта составляла около 8 млн грн в месяц", – уточнили правоохранители.

Для заказов и расчетов главарь группы создал отдельный сайт, а к схеме привлек сообщников, которые "отвечали за логистику, администрирование и сбыт".

Что теперь

Задержали главаря "на горячем" – то есть, во время получения очередной посылки. В ней было 200 грамм кокаина. А у задержанного – поддельные документы.

Сейчас суд признал организатора виновным в контрабанде и сбыте наркотиков и назначил ему, кроме указанного срока заключения, также конфискацию имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правоохранители ликвидировали транснациональный наркотрафик из Испании и помешали попаданию на "черный" рынок наркотиков на 27 миллионов гривен. По результатам проведенных спецопераций в Киеве и Одессе было изъято более 5,7 тысячи доз "товара".

Также правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к изготовлению наркотиков и психотропов, а также к их сбыту на территории Киевской и Полтавской областей. Во время обысков у них изъяли "товара" на более чем 3,5 миллиона гривен.

