Изъяли 'товара' более чем на 3,5 млн грн: разоблачены злоумышленники, которые сбывали наркотики на Киевщине и Полтавщине. Фото и видео

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к изготовлению наркотиков и психотропов, а также к их сбыту на территории Киевской и Полтавской областей. Во время обысков у них изъяли "товара" на более 3,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они пресекли деятельность организованной преступной группы, которая длительное время занималась изготовлением и сбытом наркотических веществ на территории Киевской и Полтавской областей.

"Полицейские установили 43-летнего организатора, его соучастников и других участников преступной группы, которые изготавливали и распространяли психотропное вещество – амфетамин и наркотическое вещество – каннабис. Для изготовления запрещенных веществ фигуранты обустроили нарколабораторию на территории Киевской области", – уточнили в пресс-службе.

Во время проведения 75 обысков полицейские изъяли около 1,5 кг амфетамина, 3 кг каннабиса, оборудование, прекурсоры, а также оружие, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили и наличные. Приблизительная стоимость изъятых наркотических веществ на "черном рынке" составляет 3,5 миллиона гривен.

Правоохранители задержали пятерых человек в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили и ликвидировали масштабный канал сбыта психотропных веществ, завезенных в Украину из стран Азии под видом препаратов для похудения. У злоумышленников было изъято "товара" на более 52 млн грн.

